I dimissionari ci ripensano Protezione civile al completo

di Sandro Franceschetti

La Protezione civile comunale di Colli al Metauro ha di nuovo il suo direttivo. I quattro consiglieri che si erano dimessi il 13 gennaio – Andrea Montinaro, Doriano Morbidelli, Andrea Giuliani e Piero Clementi – su invito della giunta hanno ritirato le loro dimissioni. Che, come scritto su queste pagine, erano seguite ad una denuncia querela nei confronti di Montinaro e Giuliani e dell’assessore alla protezione civile Fabrizio Sanchioni sporta dal quinto consigliere, Cristina Cesaretti, sentitasi lesa da un demansionamento, imputabile a suo giudizio a dei post Facebook critici rispetto all’amministrazione comunale che lei aveva pubblicato nei giorni precedenti.

A precisare che i quattro dimissionari sono rientrati nel loro ruolo è una nota dell’esecutivo che intende "far luce sull’accaduto e in particolare sulle accuse mosse da un membro dello stesso gruppo comunale di Protezione civile (la Cesaretti, ndr)". "Su iniziativa della nostra amministrazione e grazie alla volontà del nuovo coordinatore, Andrea Montinaro, si è istituito il consiglio direttivo (nel luglio 2022, ndr) che si affianca al coordinatore ed è vocato ad accogliere le idee e le proposte di una platea più allargata di volontari, con lo scopo principe di coinvolgere maggiormente i membri e di rendere il funzionamento del gruppo più trasparente, partecipativo e democratico. Coerentemente con questo principio partecipativo il coordinatore, nel cercare di distribuire il più possibile ruoli e compiti a più volontari, ha assunto, tra le altre, la decisione di trasferire l’incarico di gestione del vestiario dalla signora Cesaretti, che riveste anche il ruolo di membro del consiglio direttivo, ad un volontario che non avesse alcun ruolo o compito. Esclusivamente in ciò risiede la motivazione che ha portato il coordinatore ad assumere la suddetta decisione e nessuno ha mai sollevato alla signora Cesaretti dubbi di ‘incompatibilità’ o, di più, di incapacità nello svolgimento dei compiti che le erano stati affidati. Questo emerge in maniera trasparente e inequivocabile nel verbale di seduta del direttivo".

La nota aggiunge: "Nonostante ciò, Cesaretti ha accusato i colleghi volontari e gli amministratori comunali di averla sollevata dall’incarico per le sue pubblicazioni sui social. Al riguardo, si sottolinea che nessuno ha mai vietato o fatto appunti alla signora Cesaretti circa il suo sacrosanto diritto di esprimere le proprie opinioni. Ciò che le è stato rilevato, in completa sintonia con quanto espresso dal coordinatore regionale dei volontari di protezione civile intervenuto proprio su questa vicenda, è che essere parte del gruppo comunale impone un’etica di comportamento che si riverbera anche nella vita privata e in quello che si pubblica sui social. Pertanto, la polemica sollevata ha il chiaro intento di creare caos, destabilizzare e disgregare il gruppo".

"Per questo – termina il comunicato -, l’amministrazione si è immediatamente attivata affinché i dimissionari, ai quali non ha mai fatto mancare la propria stima, fiducia e supporto, rientrassero nel loro ruolo di volontari e tale auspicio si è concretizzato con il recente ritiro delle dimissioni. Ora i cittadini possono di nuovo contare sulla presenza di tutti gli effettivi, garanzia questa di efficienza della macchina comunale in caso di calamità".