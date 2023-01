I dipendenti sono scesi da 144 a 115: in arrivo assunzioni

Se da una parte la riduzione della cassa integrazione autorizzata è diventata un vero e proprio crollo nel rapporto tra il primo anno post covid e l’annata appena conclusa. Infatti nel rapporto relativo al settembre scorso si è passati da 11 milioni 702 mila ore autorizzate di cassa integrazione del 2021 ai 3,5 milioni del 2022. Pari ad una riduzione del 70%. Dall’altra la sostanziale conferma dei dati di Naspi non sembrano testimoniare ad un reale recupero lavorativo attraverso una riduzione della disoccupazione. Mentre si riducono i redditi di cittadinanza passati dai 3.915 del 2021 ai 3496 del 2022 con un meno dieci per cento che non incide sull’importo medio mensile stabilizzato attorno ai 500 euro. Cambia invece il numero dei dipendenti Inps nella provincia di Pesaro e Urbino calati da 144 a 115 in quattro anni. I vuoti di organico nelle diverse sedi della Provincia: sono 15 dipendenti nella sede provinciale di Pesaro, 2 a Fano e uno a testa nelle sedi di Urbino e Fossombrone. A cui vanno aggiunti 9 impiegati che verranno trasferite per effetto della mobilità nazionale. Se l’agenzia di Urbino non verrà ridimensionata a Punto Inps dovrebbero rimanere almeno i sei 6 dipendenti ora assegnati alla sede ducale.