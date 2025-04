I disegni di Barocci per raccontare il genio

Urbania porta in mostra i Disegni di Federico Barocci nella collezione degli Ubaldini. Da oggi pomeriggio nelle sale dei Musei Civici di Palazzo Ducale di Urbania sarà possibile infatti ammirare i disegni e i bozzetti preparatori di Federico Barocci tra cui rientrano ad esempio gli studi che il pittore urbinate realizzava per i suoi dipinti come il Putto in Volo che torna nell’opera la Presentazione al tempio di Maria della chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma, un Disegno di paesaggio con delle case realizzato per il Crocifisso spirante conservato al Prado a Madrid, o le Tre teste virili, tracciate in pietra nera e rossa, che torneranno tra la folla della Madonna del Popolo della Galleria degli Uffizi, a Firenze. Queste opere, donate alla città nel testamento del conte Bernardino Ubaldini, furono musealizzate a metà del Novecento e in questi ottant’anni sono state più volte restaurate, studiate ed esposte ma ora arrivano in mostra per la prima volta recto/verso per comprenderne l’interezza e la bellezza, dopo un ultimo intervento di recupero, realizzato con il sostegno del Comitato Cultura di Confindustria Pesaro Urbino. Della mostra, oltre ai bozzetti e ai disegni preparatori di Barocci, faranno parte anche dipinti di bottega, due anfore istoriate provenienti da una prestigiosa bottega di ceramica urbaniese dell’epoca ed alcune acqueforti che ulteriormente testimoniano la fortuna che l’artista urbinate ebbe anche tra i suoi contemporanei.

Il Comitato Scientifico della mostra è formato da Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale Marche di Urbino, da Annamaria Ambrosini Massari, co-curatrice della mostra di Urbino sul Barocci e professoressa dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e da Claudio Paolinelli, curatore della nuova sezione dedicata alla ceramica a Palazzo Ducale e ispettore onorario della Sovrintendenza per la ceramica rinascimentale delle Marche. L’occasione è perfetta per visitare tutte le collezioni dei musei di Palazzo Ducale con le sue preziose raccolte custodite dal Museo civico, la Biblioteca con i suoi 40mila volumi di cui 9mila antichi, l’Archivio Storico, la sezione archeologica e, nei sotterranei, il MUSAA Museo Demoetnoantropologico di Storia dell’Agricoltura e dell’Artigianato.

La Mostra sarà aperta fino al 19 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Chiuso il lunedì. In occasione delle festività la mostra sarà però visitabile il 21 aprile (Pasquetta) e il 28 aprile.

Andrea Angelini