I divertentissimi “Attacchi di swing“ dei Musicomici

Oggi appuntamento con il festival #PIAZZE23. Nella piazza dedicata ai Conti di Carpegna, di fronte al magnifico palazzo fatto edificare dalla famiglia che segnò la storia del territorio per più di mille anni, va in scena oggi alle ore 21 lo spettacolo Attacchi di swing de I Musicomici, una produzione Teatro Necessario. Alessandro Mori ai clarinetti, sassofoni e organo di Barberia; Corrado Caruana alla chitarra acustica.

Questi fenomenali attori-musicisti trascinano il pubblico in un viaggio incalzante alla scoperta di personaggi della musica e degli stili musicali più vari: si passa dallo swing europeo alle tradizioni musicali italiane, dalla musica dei Balcani alla tradizione Yiddish. Il tutto attraverso il gioco e una serie di irresistibili gag comiche. Lo spettacolo si trasforma in un’ora circense divertentissima in cui prendere dimestichezza con il mondo della musica e con la sua storia, un’ora di spensieratezza e risate, restando incantati dagli slanci virtuosistici dei due performer.

#PIAZZE è il festival diffuso di Urbino Teatro Urbano, ideato e organizzato per il territorio dell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino dal CTU “Cesare Questa“, il Centro Teatrale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. La BCC Metauro da tre anni è il maggiore partner privato del festival.

Per maggiori informazioni: www.urbinoteatrourbano.it Biglietti: 10 euro intero; 5 euro ridotto (Under 18 Over 65 Clienti BCC Metauro Studenti uniurb + aba + isia Abbonati Teatro Battelli); gratuito Soci BCC Metauro.