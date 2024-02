I docenti della Primaria Gentile scrivono alla Regione

Ma che senso ha smembrare un Istituto Comprensivo già esistente (il Gandiglio, che comprendeva l’asilo Albero Azzurro e la primaria Gentile che dal prossimo anno faranno parte della Padalino) inglobando poi alla sua scuola media Gandiglio le scuole del Circolo didattico San Lazzaro, quando sarebbe stato più logico annettere le tre primarie Corridoni Montessori e Raggi agli Istituto comprensivi già esistenti e in grado di integrarle, come Padalino e Gandiglio? Continuano a chiederselo gli insegnanti della primaria Gentile che venerdì si sono riuniti in assemblea sindacale, producendo un documento con cui vogliono far arrivare la loro voce in Regione, visto che fino ad ora a poco sono servite le loro rimostranze nei confronti dell’amministrazione, che dal settembre scorso è stata chiamata a far finalmente rispettare una norma in vigore dal 2011 che prevede la chiusura dei circoli didattici. A Fano ne erano rimasti in piedi due (San Lazzaro e Sant’Orso, in cui è stata creata una nuova media), un’anomalia che in Comune si è tentato di preservare temporeggiando il più a lungo possibile, nella speranza di mettere mano alla riorganizzazione scolastica al termine di questo anno scolastico con efficacia per quello successivo (2025-26). Non ci stanno però gli insegnanti della Gentile a dover pagare lo scotto di decisioni cadute dall’alto. "A noi della Gentile - spiegano - hanno dato tempo fino al 9 febbraio per decidere se seguire il nostro plesso nell’organico della Padalino o rimanere sotto l’istituto Gandiglio come docente senza plesso… ed entrare poi o in Corridoni o Montessori. Ma per lavorare lì dobbiamo per forza scansare qualcuno che è più sotto di noi in graduatoria. Capite che questa serie di incastri, può creare contraccolpi sull’organico dei docenti di tutte e tre le scuole oltre che sulla continuità didattica degli studenti. Un contraccolpo per noi e per le famiglie di cui adesso non possiamo capire neppure l’entità". Una scelta politica che non tiene neppure conto che in questi anni la Gentile ha investito su un orario didattico spalmato in sei mattine a settimana, privo di rientri, arricchito con attività interne di continuità con la media Gandiglio.

Tiziana Petrelli