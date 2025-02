I due busti del Raffaello ripuliti e rimessi a nuovo

I due busti dell’atrio del Collegio Raffaello ora sono come nuovi: si sono conclusi da qualche giorno i lavori di manutenzione ai due monumenti celebrativi dedicati a Giovanni Pascoli e ad Alessandro Serpieri. Iniziati i primi giorni di febbraio, sono stati curati dalla ditta urbinate ‘Il Compasso’ di Michele Papi, e oltre a puntare al decoro dell’ingresso del palazzo a pochi metri dalla piazza, hanno costituito un omaggio a Pascoli e Serpieri, entrambi alunni del collegio dei Nobili che aveva sede nell’edificio; poi il primo ebbe una celebre carriera di poeta e docente, il secondo di educatore e scienziato nello stesso collegio ove studiò. I lavori sono cominciati dal monumento dedicato ad Alessandro Serpieri, per seguire poi con quello di Pascoli.

La manutenzione è consistita in una delicata pulizia delle pietre, bianca e grigia, che compongono le due lapidi gemelle, che si presentano impolverate e sporche, rendendo difficile la lettura di alcune lettere. Ove necessario, il colore scuro delle scritte è stato ripassato, rendendo ora nettamente migliore la leggibilità, nonostante la pietra che fa da sfondo presenti delle venature naturali che non rendono al meglio il contrasto con le lettere.

I due busti, in pietra quello di Serpieri e in gesso quello di Pascoli, sono anch’essi stati puliti dallo strato di sporco depositatosi col tempo. Soddisfatto Giorgio Londei, presidente dell’ente: "Il Consiglio d’Amministrazione è stato felice di ridare luce a questi due bei monumenti, cari a tanti cittadini che non hanno mancato di complimentarsi per l’iniziativa non appena è stato tolto il ponteggio. L’atrio del palazzo è il nostro biglietto da visita e come tale i due monumenti vanno costantemente mantenuti".

gio. vol.