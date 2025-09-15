I due mister in sintonia: "Loro forti, ma siamo soddisfatti"

Entrambi i tecnici hanno avuto motivi per recriminare sulla mancata vittoria. L’Atletico Ascoli passato in vantaggio nel finale ha avuto un paio di occasioni per vincerla, il Notaresco bravo a rimontare dopo l’1-1 ha avuto altrettante chance per portarsi in vantaggio ma non è riuscito a concretizzarle. Insomma, il pareggio ci sta tutto e Mister Simone Seccardini se lo tiene stretto. "Ho detto anche domenica scorsa che il bicchiere non è nè mezzo pieno nè mezzo vuoto, ma è da riempire partita dopo partita. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata - ha ammesso il tecnico bianconero - ma in vantaggio di un gol dovevamo fare meglio. Paradossalmente su una occasione per siglare il 2-0 ad inizio di ripresa con Coppola, abbiamo subito una transizione che ha permesso al Notaresco di pareggiare. Ho sentito le dichiarazioni di Mister Roberto Vagnoni a cui faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo qui a Notaresco ed è vero che nel secondo tempo hanno giocato meglio loro, ma anche noi nel finale potevamo trovare il gol vittoria. Un Notaresco che ha chiuso la parentesi difficile della scorsa stagione e che è ripartito molto bene sia in Coppa che in campionato, una squadra imbattuta anche per merito del tecnico che è vero lo scorso anno era in Promozione a Colli, ma che in questa categoria è certamente un valore aggiunto, una chioccia di questa categoria. Noi ci prendiamo questo pareggio, facciamo un altro passo avanti con due pareggi con gol. Peccato averne subiti altrettanti occasionalmente, ma è stata una partita dettata da molti fattori, dal campo non in perfette condizioni, da una squadra giovane, di gamba, ben impostata che ci ha messo in difficoltà. Certo, si sa, dobbiamo fare qualcosa di più per vincere queste partite".

Dello stesso parere il tecnico ascolano del Notaresco, Mister Roberto ‘Cacetta’ Vagnoni: "Abbiamo sofferto la loro pressione ad inizio del match e certo non si può lasciare solo un attaccante come Maio dentro l‘area, far rimbalzare il pallone e farlo colpire indisturbato a rete. Siamo stati un po’ ingenui sul gol dell’Atletico, poi abbiamo reagito bene. Nel secondo tempo noi nettamente superiori ad un avversario forte, che ha tanta qualità in tutte le zone del campo. Potevamo fare il 2-1 dopo il pari, non ci siamo riusciti. Avevo detto ai ragazzi di giocare senza timori reverenziali e mi è piaciuta la reazione dopo il gol subìto. Li abbiamo messi in difficoltà, siamo soddisfatti"

Valerio Rosa