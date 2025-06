I familiari del sopravvissuto sul Nerone: "Il nostro grazie a tutti i soccorritori"

I familiari di Rodolfo Roveti il 70enne ritrovato nel pomeriggio di mercoledì nella ‘Valle dell’Infernaccio’ sul Monte Nerone dopo 3 giorni di ricerca vogliono ringraziare coloro che hanno preso parte alle ricerche. "In primis - dicono - i Carabinieri di Piobbico e il Maresciallo che sono immediatamente attivati per la ricerca di Rodolfo, i Vigili del Fuoco di Cagli e di Pesaro con il Soccorso Alpino-fluviale, la Protezione civile e il Soccorso alpino de L’Aquila e delle Marche, nonché le squadre cinofile, l’equipaggio del 118 dell’elisoccorso e dell’ambulanza 1309 di Urbania. Ringraziamo inoltre il sindaco Alessandro Urbini, Massimiliano e Stefano della Protezione civile di Piobbico, Miro e Gilberto della Protezione civile di Apecchio, nostro cugino Eros, Michele e Goffredo. Impossibile dimenticare i tre escursionisti: Giacomo Bilancioni di Acqualagna che ha visto Rodolfo all’inizio del sentiero e l’ha riconosciuto. Il grazie più speciale va ai due escursionisti di Bormio che, mentre facevano la loro tranquilla passeggiata, hanno sentito il grido di aiuto di Adolfo e lo hanno aiutato. Infine, grazie a tutta la comunità dei piobbichesi che ci sono stati vicini in tutti i modi. Un grazie infinito a tutti".

Rodolfo (70 anni) è ancora ricoverato all’ospedale di Torrette ma le sue condizioni sono in miglioramento. Molto conosciuto per la sua simpatia e il suo dinamismo, suona anche nella Banda musicale di Piobbico ha abitato per anni anche la città di Pesaro ed è stato anche il custode dell’impianto sportivo di Santa Veneranda. Una storia questa di Rodolfo che ha tenuto con il fiato sospeso tanta gente.

am. pi.