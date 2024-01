"I famosi cavalli di Catria e Acuto discendono da quelli dei duchi"

Oggi percepiamo la montagna come luogo di svago, divertimenti, escursioni, sport invernali e così via, ma nei secoli passati queste attività non erano nemmeno pensabili e la montagna per le popolazioni che abitavano le sue pendici, era una fonte di reddito da cui si ricavava o si integrava l’economia domestica, e sulla quale le popolazioni avevano antichissimi diritti, tutt’ora in uso in determinate zone degli Appennini.

Nei secoli ci sono state liti e controversie che si protraevano per anni. Il ricercatore storico di Serravalle di Carda Edmondo Luchetti consultando vari archivi ha trovato documenti interessanti.

"Grazie ad una lunghissima lite – spiega Luchetti – sono emerse dall’Archivio di Stato di Pesaro notizie interessanti e curiose che riguardano la comunità di Cantiano da una parte e l’Università e gli uomini d’Acquaviva dall’altra".

Un caso che all’epoca era noto a tutti?

"Una controversia lunga e complessa svoltasi a più riprese nel corso degli anni. Se ne sono occupati addirittura il papa, vescovi, cardinali, periti, podestà, notai eccetera. La lite nasceva per il diritto di pascolo per le cavalle sulle cime dei monti Catria e Acuto. Cantiano da una parte asseriva di aver acquistato dalla granduchessa Vittoria Della Rovere, erede dell’ultimo duca di Urbino Francesco Maria II, la parte del monte Catria e Acuto che spettava appunto ai duchi d’Urbino, soliti mandarvi al pascolo in qualità di sovrani circa 60 cavalle all’anno. Gli acquavivani dall’altra opponevano per lo sconfinamento dei cantianesi nel restante monte di loro pertinenza, il mancato introito a loro favore delle affide, e la mancata raccolta di 32 some di fieno all’anno".

Quando la prima sentenza?

"Venne emessa dal Commissario di Urbino, Oddi, e risale al 5 settembre 1583. Le divergenze fra le due comunità però non si quietarono e nel 1652 iniziò un’altra lite che si protrasse fino ad un “Istrumento di transazione”, stipulato “ex officio” il 9 agosto 1732".

Cosa emerge dai documenti?

"Ai primi del Settecento la causa era pendente a Roma presso il tribunale della Sacra Rota il quale però tardava a pronunciarsi; intanto liti e divergenze fra i pastori si ripresentavano puntualmente ogni anno. Gli uomini e Università d’Acquaviva avendo risorse economiche limitate e per evitare ulteriore dispendio di denaro, presentarono ricorso al papa perché avocasse a sé la causa".

Come andò?

"Papa Clemente XI, l’urbinate Giovanni Francesco Albani, rimise al cardinal Salviati, allora Presidente dello Stato d’Urbino, la facoltà di comporre le parti amichevolmente o giudizialmente a suo arbitrio, come da decreto di monsignor Prospero Marefoschi del 28 agosto 1720. Il cardinal Salviati a sua volta incaricò monsignor Spada, vescovo di Pesaro, a sentire le parti in contraddittorio per metter fine alla lite. Si ascoltarono quindi testimoni dell’una e dell’altra parte, si nominarono periti per il calcolo delle pendenze di ordine economico, si riconfinarono i terreni, si rividero tutte le precedenti sentenze. Con il quadro della situazione ormai abbastanza chiaro, il cardinal Salviati decise il da farsi".

Ovvero?

"Venne ordinato a Gaetano Torri, podestà di Cantiano, di fissare un termine per la transazione tra le parti in lite per l’ora 19ª del 9 agosto 1732. Considerato il metodo di calcolo del tempo di allora, le ore 16 attuali del 9 agosto 1732. Il notaio Paolo Pittori di Cagli pronto per la stipula dell’“Istrumento”, ovvero l’accordo, aspettò fino allo spirare della 20ª ora e ad “hora 20 iam elapsa” e constatata la contumacia dei deputati di Cantiano, fece presente al podestà che l’accordo si sarebbe fatto d’ufficio".

Come si concluse la lite?

"Per il pro bono pacis il podestà Torri cede e concede alla Università della villa d’Acquaviva ogni e qualunque diritto che potesse competere alla Comunità di Cantiano di pascolare le cavalle nel resto della montagna e sotto i siti nella cima terminati nel 1699 dall’allora Legato d’Urbino cardinal Marcello d’Aste. Viceversa gli acquavivani sborsarono al medesimo podestà 350 scudi romani da depositarsi nel sacro monte di pietà di Cagli a favore della Comunità di Cantiano. Già il Commissario Oddi aveva dichiarato non competere a Cantiano lo “Jus pascendi Equas in residuo montis” se non nella maniera e nel numero di cavalle che competeva ai Duchi d’Urbino. I giudici inoltre stabilirono che questo diritto era ristretto al pascolo delle sole cavalle e non di altri animali, né si poteva esercitare a tutta “estatura” ovvero per tutto il periodo estivo, ma a mezza solamente dopo che erano fienati i prati e mietute le biade".

Fu una vera soluzione? E oggi cosa rimane di tutto questo?

"Oggi a Cantiano tutti gli anni si svolge la nota e ben riuscita Mostra del cavallo del Catria. Chissà che questa riconosciuta razza di equini non discenda e tragga le sue origini proprio da quei 60 cavalli che i Duchi d’Urbino mandavano ogni estate al pascolo sulle cime del Catria per tonificare e rinforzare le caratteristiche di questa razza. Forse i cavalli di Cantiano sono i discendenti dei migliori cavalli dei duchi di Urbino".

Amedeo Pisciolini