I fantastici 40 anni del Coro San Carlo

Il Coro San Carlo, diretto dal maestro Salvatore Francavilla con la direzione artistica del maestro Claudio Colapinto, ha di recente celebrato i 40 anni di attività proponendo la Missa Cellensis di Haydn in occasione dell’Epifania. Non si tratta tuttavia di un punto di arrivo ma di partenza per affrontare nuovi impegni ed arricchire la propria formazione.

Considerata l’occasione, si è pensato di realizzare uno speciale televisivo con Rossini Tv per raccontare i momenti salienti della vita del coro, i suoi successi e le prestigiose collaborazioni come quelle con il Rossini Opera Festival, Andrea Bocelli, l’Orchestra Sinfonica Rossini. Il 26 maggio il Coro sarà inoltre protagonista della prima esecuzione dell’oratorio di padre Armando Pierucci che concluderà la stagione sinfonica dell’Orchestra Rossini.

Il segreto del successo di questi 40 anni appena trascorsi è sicuramente quello della condivisione, dell’aggregazione e della socialità. Anche per questo motivo il Coro San Carlo rivolge un invito a tutti coloro che vogliono impegnarsi per sperimentare il piacere del cantare insieme. Per questo non si richiede una conoscenza specifica della musica o precedenti esperienze canore: quello che occorre sono buona volontà e costanza. "Sono tante le persone che forse non sanno di avere una bella voce, finché non si mettono in gioco – precisa Colapinto –. A volte è complice la timidezza, ma posso garantire che scoprire e dare vita a questa passione ripaga con risultati straordinari". Info 340 6173342.

ma. ri. to.