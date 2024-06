I Fedelissimi. Granata in marcia

Ormai è un appuntamento che può definirsi istituzionale quello organizzato dal Toro Club Fedelissimi Granata Pesaro capitanati dal presidente Mario Patrignani (foto). Ovviamente si tratta del Raduno Granata che quest’anno si terrà sabato. A Pesaro convergeranno tifosi da tutta Italia e come sempre sarà una grande festa. Il programma prevede: ritrovo alle 16 al Monumento in onore del Grande Torino. Dalle 18 raduno alla Palla di Pomodoro. E da lì partirà la colonna granata che marcerà sul lungomare diretta al ristorante sulla spiaggia. Per informazioni telefonare al 3477323010. "Una grande festa – afferma il grande inossidabile Mario Patrignani - attende il popolo granata, che verrà accolto dalla città di Pesaro in occasione del raduno". Organizzata dai Fedelissimi Granata, questa manifestazione prevede un ricco programma. Si parte dal primo incontro tra le 16 e le 17, in un turbinio di vessilli granata, al Monumento al Grande Torino, davanti alla Vitrifrigo Arena, alla Torraccia, dove verranno letti i nomi degli Invincibili di Superga. Alle 18 ci si sposta in piazzale della Libertà e poi si marcia, con le bandiere granata al vento a ritmo di cori, per arrivare al lungomare di Pesaro, fino al ristorante dei Bagni Lallo per la cena e il concerto di Valerio Liboni. Arriveranno in tanti, da ogni parte d’Italia. Ci sarà anche il già presidente, e salvatore, del Toro, Gigi Marengo. Presente l’Osservatorio Granata di Oscar e Leo da Torino con servizio radiotelevisivo. "Canteremo il Toro e parleremo di Toro. Saremo in tantissimi, anche famiglie intere, tutti bardati di maglie e sciarpe granata e con i bandieroni al vento. Porteremo nostro materiale da merchandising. L’invito è aperto a tutti gli innamorati di Toro".

Luigi Diotalevi