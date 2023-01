I fotografi under 30 hanno molto da dire

Una mostra va, un’altra arriverà. Ultimi giorni per vedere all’interno degli spazi espositivi di palazzo Bracci Pagani, in corso Matteotti 97, la mostra “2020 Nuova Fotografia Italiana“, organizzata dall’associazione culturale Centrale Fotografia e prorogata fino a domenica 29 gennaio. L’esposizione è aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 17,30 alle 19,30 a ingresso libero.

"Il sottotitolo, Corpo e Memoria – spiega l’organizzatore Marcello Sparaventi – unisce i lavori dei nove giovani artisti di tutta Italia che hanno portato i loro scatti. Li abbiamo individuati durante il lockdown, e le fotografie hanno tutte come protagonisti il corpo, nelle mille accezioni possibili, e la memoria, anch’essa declinata in vari aspetti. In fondo la fotografia è essa stessa una memoria di ciò che non è più. La mostra è stata generalmente molto apprezzata e ne siamo davvero contenti. Ma ora ci focalizziamo sul prossimo evento".

È aperta infatti da pochissimi giorni e fino al 2 aprile la call (ovvero il bando di partecipazione) al prossimo Centrale Festival, giunto alla quattordicesima edizione, che avrà luogo alla rocca malatestiana dal 9 al 25 giugno prossimi. "La rassegna – prosegue Sparaventi – è rivolta agli artisti under 30 di ogni nazionalità, che presenteranno un progetto di fotografia o di video arte. Il comitato coordinato dal direttore artistico Luca Panaro, docente di fotografia contemporanea a Brera, selezionerà poi gli autori che saranno invitati a esporre. Nato nel 2009 con l’obiettivo di diffondere la fotografia e l’arte contemporanea, nei primi anni il festival ha accolto diversi artisti italiani già affermati, mentre dal 2019 la manifestazione si rivolge alla generazione più giovane di artisti, che sono selezionati tramite una call internazionale, sottolineando in questo modo la volontà degli organizzatori di ampliare il radar di interesse e di portare avanti ricerche emergenti in stretto legame con la contemporaneità".

gio. vol.