I funerali del Papa. Al cinema o a San Pietro il lungo addio dei fedeli

"E’ stato un viaggio della speranza". Leonardo Romani è appena sceso dal pullman di pellegrini pesaresi urbinati che ieri, all’alba ha raggiunto la città eterna per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Non tutti sono andati di persona: c’è chi ha seguito le esequie in televisione – come Maria Grazia Ravaini – e chi è andato al Cinema Solaris per seguire la diretta di teleVaticano sul maxischermo cinematografico – come Silvano Sanpiemonti; don Luca e don Davide della Parrocchia di San Carlo; Clara Andreani e la signora Daniela; Marco Moretti e Rita Andreatini. Hanno invece rinunciato ad andare a San Pietro, pur trovandosi a Roma per il Giubileo degli adolescenti, i 360 giovanissimi della metropolia di Pesaro, Fano, Urbino. Ma andiamo con ordine.

"Tutti abbiamo vissuto questo viaggio come quello della speranza – testimonia Romani a nome della quarantina di persone partite nella notte da San Decenzio – perché da soli non tutti sarebbero riusciti a concretizzare il forte desiderio di esserci e sarebbe stato un dolore rinunciare". Invece grazie all’input del vescovo Sandro Salvucci e la caparbietà di don Michele Rossini un pullman libero per la Capitale è stato trovato. E così, alle 3 di ieri, dopo la benedizione di don Michele Rossini, il pullman è partito per Roma.

In verità l’avventura è stata scorrevole: "Ci siamo sentiti accompagnati dalla Provvidenza – continua Romani –: perché alle 7,30 eravamo alle porte di Roma e alle 9,30, praticamente posizionati davanti ad uno dei maxi schermi di Piazza San Pietro. Qualcuno di noi è riuscito, passetto alla volta, ad arrivare fin sotto l’Obelisco. Il commento è stato unanime: mai vista tanta gente tutta insieme. In via della Conciliazione ci si muoveva ad ondate. Ma siamo rimasti colpiti dalla precisione svizzera della macchina organizzativa: tanto che siamo riusciti a vivere con profonda condivisione il rito funebre che è stato commovente". Romani non lo vorrebbe dire, ma lui nel giro di 48 ore a Roma è tornato due volte. "Vero, volevo dare almeno l’estremo saluto. Quindi giovedì sono stato in San Pietro. L’esempio di Papa Francesco è stato per me una guida ferma: sono un educatore in una comunità di recupero per minorenni; come volontario seguo progetti per il recupero dei carcerati. Avendo avuto l’opportunità, abbiamo seguito il nostro buon pastore". Se per i funerali di Papa Francesco a Roma sono arrivati 250mila pellegrini, per la sua idea di un Giubileo degli adolescenti in questi ultimi tre giorni sono arrivati anche 120mila giovanissimi. Tra questi anche i nostri 360. "Papa Francesco ha intuito l’esigenza di coinvolgere nella vita comunitaria ragazzi sempre più giovani – commenta don Enrico a Roma, da tre giorni, con i ragazzi –. Non siamo andati in Piazza San Pietro: difficilissimo muoversi anche a piedi. Abbiamo celebrato la messa riempiendo un’intera chiesa, quella di San Leonardo. Abbiamo ricordato Papa Francesco vicino ai giovani".

Solidea Vitali Rosati