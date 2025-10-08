I genitori influencer e il digitale: "Dobbiamo andare oltre i divieti"

Genitori senza patente, ma con la bussola. Daniele Marzano e Mickol Lopez, coppia milanese con tre figli, sono il volto del profilo social Guidasenzapatente. Saranno a Pesaro venerdì ottobre (Auditorium Scavolini, ore 18.30) per The Power of Play, il nuovo festival dedicato all’impatto sociale dei videogiochi. Con la psicologa Manuela Cantoia parleranno di come vivere il digitale in famiglia senza paura.

Da dove nasce "Guidasenzapatente"?

Daniele: "Non c’entra nulla con le auto! È una metafora: come genitori, se avessimo aspettato la patente, ci saremmo persi il meglio di questo viaggio meraviglioso. Essere genitori è un salto nel buio e non esiste il patentino del genitore perfetto".

Parlate spesso di genitorialità paritaria. Una sfida in Italia?

Daniele: "Quando siamo sbarcati sui social, il mondo dei genitori era ‘mammocentrico’. La battaglia che facciamo punta a fare di certe cose non più una notizia, come il lavoro di cura distribuito equamente nella coppia, ma la normalità".

Come si supera la paura dello schermo di tanti genitori?

Mickol: "Il primo passo è ficcarci il naso, capire cosa piace ai bambini e perché. Solo così puoi dare regole sensate. Vietare a priori crea solo distanza. C’è un mondo di strumenti utili, ad esempio il Pegi [la classificazione per età dei videogiochi, ndr]. Aiuta a scegliere in modo ragionato. È molto importante dare ai genitori gli strumenti per fare passi sicuri".

I videogiochi: un nuovo tempo di qualità in famiglia?

Daniele: "Sono stato un giocatore e con i miei figli ho riscoperto il videogioco come esperienza da fare assieme. È totalmente diverso dal guardare uno schermo passivamente: con un tempo controllato e giochi adatti alla tua età, si stimola l’interazione con fratelli e genitori. Non siamo mai per demonizzare a priori, specialmente per cose che oggi fanno parte del quotidiano. I nostri figli hanno un linguaggio proprio. Se non ti sporchi le mani, rischi che la tecnologia crei una barriera. Un approccio positivo è: facciamo questa cosa insieme, io ti do delle regole e ti lascio la libertà di fare".

Si può imparare dai figli sul digitale?

Mickol: "Per dare delle regole devi conoscere. Se non conosci, ti limiti alla cosa più facile, il vietare. Noi genitori dobbiamo sforzarci di superare i preconcetti e metterci in ascolto, avvicinarci senza mettere subito un giudizio".

La più grande bugia sulla famiglia?

Daniele: "Che tutto sia polarizzato. I social ti danno la percezione che ci sia la famiglia stile Mulino Bianco o quella disastrosa. Noi usciamo da questa logica: raccontiamo momenti straordinariamente belli, altri straordinariamente dolorosi. Eliminare le sfumature dà una percezione totalmente falsata".

E per Mickol?

"L’idea che esistano percorsi giusti e sbagliati, mentre invece il percorso dei genitori è fatto di passi avanti e indietro. La più grande bugia è che devi fare un percorso perfetto. Puoi sempre prenderti un momento per riflettere, metterti in discussione e fare meglio, senza farti assalire dal senso di colpa".

Leonardo Damen