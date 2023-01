I gestori della piscina di via Togliatti: "Le società sapevano che non ci sono tribune"

La società Nuova Sportiva di Ferrara ha dato ieri la sua versione dei fatti su quanto accaduto domenica scorsa alla palestra-piscina di via Togliatti, dove una centinaio di genitori provenienti anche da fuori provincia, sono rimasti fuori dalla struttura sotto la pioggia battente e al freddo. Inoltre i bambini del nuoto sincronizzato non hanno nemmeno potuto utilizzare i phon per asciugarsi i capelli.

"La comunicazione pre-gara inviata il 17 gennaio emanata dalla Federazione Italiana Nuoto, a tutte le società partecipanti – scrive la Nuova Sportiva che gestisce l’impianto –, riporta chiaramente l’informazione che la manifestazione non avrebbe previsto pubblico, è di fatto quindi inappropriata la notizia che il gestore abbia ‘impedito’ l’accesso al pubblico dato che, per caratteristiche strutturali, l’impianto non può accogliere il pubblico durante le manifestazioni come pure durante le attività ordinarie. Ovviamente la Nuova Sportiva, come soggetto gestore che fa noleggio dell’impianto, non aveva alcuna possibilità di comunicare alle famiglie degli atleti presenti questo aspetto, comunicazione che è invece stata data anticipatamente agli organizzatori dell’evento".

Sembra di capire che si è davanti ad una specie di corto circuito comunicativo tanto che una delle mamme che si è rivolta al Carlino, parlava di mancanza di tribune ‘non collaudate’, cosa questa materialmente impossibile perché la piscina di via Toglietti non ha proprio tribune e all’interno entrano solamente gli atleti o i fruitori della struttura. Per cui il problema sta a monte e cioè sulla scelta dell’impianto perché trattandosi di una manifestazione propaganda e quindi con bambine del nuoto sincronizzato, i genitori per forza di cose dovevano rimanere fuori, all’aperto. Situazione non nuova nell’impianto di via Togliatti, ma a peggiorare le cose ci ha pensato una giornata con un tempo da tregenda.