I giardini profumati di nonna Lilly

Agostino Ercolessi, il bisnonno Tino, protagonista di una lunga striscia vincente all’insegna della polivalenza, ha dato alle stampe, nella ricorrenza del suo centesimo compleanno (26 dicembre 2023), per i tipi della Grafica Melchiorri 1934, “I giardini di nonna Lilly“ dedicatoai nipoti e pronipoti perché il ricordo dei nonni abbia a conservarsi in questi giardini. E’ un libro vivo, palpitante, a carattere strettamente familiare, capace di annullare le distanza per rendere il passato presente con spirito semplice e poetico. La pubblicazione di 200 pagine, corredata da oltre cento fotografie in bianco e nero ma soprattutto a colori per esaltare la bellezza dei fiori e dei frutti, può considerarsi un inno di lode alla natura ed ai suoi artefici. Ora lo spazio all’aperto della bella casa di via Cantarini ospita nuovi fiori: sono i più teneri virgulti della covata Ercolessi-Facchini, lieti e grati di poter godere di un simile privilegio.

l. d.