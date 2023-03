I giornalisti di ’Report’ domani alla biblioteca di San Michele

‘La grande inchiesta di Report sugli antibiotici: perché non funzionano più’. Domani alla biblioteca di San Michele al Fiume, su iniziativa di ‘Fuoritempo’ (col patrocinio del Comune di Mondavio e la collaborazione di CometaBiblioteche e LiberaMente) due giornalisti della nota trasmissione di inchiesta di Rai Tre, Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, saranno protagonisti di un incontro sull’antibiotico-resistenza e parleranno anche di come "le multinazionali farmaceutiche cercano di orientare le nuove leggi europee sui farmaci". A dialogare con loro ci sarà un altro giornalista Rai: Stefano Lamorgese.

"Dopo lo scoop sul piano pandemico vecchio di quasi vent’anni e mai aggiornato, che ha segnato tragicamente la risposta italiana al Covid – si legge nella nota sull’appuntamento, che inizierà alle 17 - la squadra di Sigfrido Ranucci, grazie al lavoro investigativo di Ciccolella e Valesini, autori di un libro sull’argomento, scoperchia un tema gigantesco che rischia di ipotecare il nostro futuro: l’antibiotico-resistenza. A causa dei nostri comportamenti, gli antibiotici non funzionano più". "E nel frattempo – aggiunge il comunicato -, multinazionali farmaceutiche, con azioni di lobbying sempre più invasive, cercano di orientare la nuova legislazione europea sui farmaci, in nome del profitto. Ciccolella e Valesini lo raccontano portandoci nelle stanze più riservate in cui si prendono le decisioni".

s.fr.