I giorni e le parole di Cecilia Casadei

Con il patrocinio del Comune di Pesaro, assessorato alla cultura, oggi alle ore 17,30 nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro, l’UNILIT – presidente la professoressa Rosa Tomasello – presenta il libro di Cecilia Casadei L’arte I giorni Le parole pubblicato nella collana Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche con la prefazione di Giovanni Lani e Davide Rondoni.

Una serie di pensieri tra leggerezza e profondità, 300 parole per 30 riflessioni + 1 a partire dal 25 marzo 2021 al tempo di una pandemia recrudescente e conseguente confinamento. Giorno dopo giorno sono scaturite parole, ricordi, speranze, passioni. Il passato, il presente, l’amore, l’arte, la morte e il tempo del Corona virus come sfondo a formare una raccolta che ha il volto di un diario per riflettere sul senso della vita.

Pensieri in dialogo con le opere di valenti artisti con cui l’autrice ha voluto condividere il suo viaggio: Luciano Baldacci, Anna Rosa Basile, Lilian Rita Callegari, Giuliano Giuliani, Ardo Quaranta, Stefano Tonti e lo scomparso Marcello Lani, autore dell’opera in copertina.

La Regione Marche si è fatta carico di stampare questo libro anche per non far dimenticare quello che è successo, come ha scritto nella prefazione il presidente del Consiglio regionale Dino Latini è "un libro da assaporare"; si tratta di un’opera di "una semplicità disarmante" che giustamente figura nei “Quaderni del consiglio regionale delle Marche“.

I saluti istituzionali saranno del vicesindaco Daniele Vimini, del sindaco Andrea Biancani, del consigliere regionale Micaela Vitri - Comitato per l’editoria Consiglio Marche. Seguiranno l’intervento del giornalista Giovanni Lani, la voce narrante della prof di lettere Costanza Lucchino del liceo “Mamiani“. Conduce Paola D’Ignazi, saggista e autrice di testi di filosofia e pedagogia. Una copia omaggio del libro sarà offerta ai presenti.