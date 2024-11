I giovani chiedono spazio: "La ’matricola’ non basta"

Cosa vogliono i giovani a Urbino? Qualcosa di più rispetto alla festa della matricola perché "è inutile se in realtà li si vogliono togliere dal centro". A dirlo e farsi portavoce del messaggio è Lorenzo Ugolini, studente universitario di 20 anni e consigliere comunale in città: siede nei banchi dell’opposizione ed è il più giovane dell’assise. "L’assessore Foschi crede che basti la festa della matricola, un evento che si ripete ogni anno, per rendere Urbino dinamica e accogliente verso i giovani. É l’emblema di come questa amministrazione chiuda gli occhi di fronte al declino della città degli ultimi anni - dice Ugolini -. Sulla stampa si dichiara di voler accogliere le nuove generazioni ma nelle linee programmatiche si parla di piani per ‘decongestionare il centro storico dai giovani’. Noi chiediamo un cambio di passo, perché l’assessore alle politiche giovanili torni ad occuparsi di tanti temi seri che riguardano ci riguardano".

Per Lorenzo Ugolini, consigliere in quota Pd e tra i membri dei Giovani democratici della provincia, a Urbino "c’è la presunzione di poter fare politica senza idee, senza assumersi la responsabilità di prendere decisioni, così finendo per scontentare tutti, residenti, studenti e attività. Occuparsi dei giovani significa tornare a parlare di politiche abitative ed incentivi alla residenzialità per le famiglie. Significa tornare ad occuparsi del potenziamento del trasporto pubblico e della viabilità, perché una città capoluogo deve rompere l’isolamento rendendola più semplice da raggiungere e muoversi verso la costa. L’immobilismo di questi anni, nascosto dietro ai proclami, ha fatto venire sempre meno le ragioni per scegliere Urbino da parte delle nuove generazioni. Abbiamo più volte ribadito la necessità di nuovi centri di aggregazione giovanile che sono assenti, nonostante abbiano una rilevante funzione sociale e siano luoghi dove potrebbero avere vita attività di vario tipo, in collaborazione con le associazioni universitarie, ma anche percorsi di formazione e prevenzione sui temi che toccano più da vicino i giovani, come la salute mentale ed il disagio giovanile".

Poi il richiamo agli spazi della Data che per ottobre sarebbero stati pronti ma ancora sono in fase di cantiere: "Oltre a questo il sindaco Gambini non ha più parlato nemmeno del decimo piano Santa Lucia, si continuano a promettere spazi senza dare continuità alle promesse. Forse perché non c’è un reale interessamento. Continueremo a lavorare, stiamo preparando un’agenda di proposte per la città e per i suoi giovani", conclude Ugolini.

Francesco Pierucci