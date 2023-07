I giovani di Torre San Tommaso: un esempio nel saper far festa

Il lettore Sauro Teodori ci ha scritto una lettera a seguito della festa a Torre San Tommaso. Ecco il testo: "Sagre e manifestazioni varie ravvivano l’estate di borghi e contrade di innumerevoli località della provincia e ne rappresentano la parte migliore e più spontanea. Torre, un piccolo borgo del Comune di Urbino, da dodici anni organizza una manifestazione ludica con un’ampia risonanza su tutto il territorio. Ogni festa paesana ha tanta musica e ottimi menù a base di cresce, salsicce e altro ancora assieme ad altrettanta allegria, ma a Torre anche quest’anno c’è stato qualcosa in più che forse in altre realtà non viene evidenziato: durante le tre serate dal 7 al 9 luglio, la presenza di una grande schiera di ragazzini dagli otto ai diciotto anni laboriosi, educati, che con discrezione e simpatia si sono cimentati a sbarazzare durante la festa tutti i tavoli in cui si era cenato. Una dedizione che non è passata inosservata, anzi è stata notata come tratto caratteristico, che ha probabilmente reso unica la festa di Torre rispetto alle altre".

"L’ottimo lavoro dei ragazzi deve far riflettere gli adulti sempre critici sui giovani, che invece se vanno coinvolti rispondono con entusiasmo e impegno. In particolare in questi casi uniscono alla semplicità operativa un’ottima capacità organizzativa che deve essere da trampolino di lancio per il loro futuro. Sicuramente un grazie va a tutti gli organizzatori di Torre in Festa, figli o nipoti di altri lontani addetti di una lontana e magnifica festa, nata con podistica, fave e formaggio negli anni Ottanta. Un piccolo appunto va invece fatto all’amministrazione comunale, che “inavvertitamente“ ha avvallato sul territorio urbinate a pochi chilometri tre feste in contemporanea. Torre organizza la sua manifestazione, la seconda settimana di luglio, fin dal 2010, altre si sono accodate in tempi successivi. In futuro occorrerà coordinarsi meglio, tutti quanti", conclude nella sua lettera Sauro Teodori, il quale ci ha inviato anche la foto dei giovani volontari sorridenti.