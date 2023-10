I giovani in campo per l’ambiente

A poco più di un anno di distanza dal dramma dell’alluvione che ha distrutto Cantiano, i giovanissimi ci ricordano che il pianeta non ha un piano b e lo hanno fatto ieri mattina riunendosi in piazzale Collenuccio per protestare contro le politiche ambientali. "Ad oggi, dopo il disastro di Cantiano, le cose non sono cambiate: la ricostruzione è in alto mare e l’atteggiamento della politica nei confronti degli eventi ambientali continua a non essere adeguato – spiega Pietro Petitti, referente di Fridays For Future Pesaro, associazione organizzatrice della manifestazione –. Ma questi eventi sono ancora scolpiti nella nostra mente e ci tormentano. Il pianeta e l’ambiente non possono aspettare". Ad accogliere il grido d’allarme anche Legambiente, Cgil Pesaro, Forum dei Giovani, Lupus in Fabula e alcuni studenti della primaria Manzi e del Mamiani. "Tutto può ripartire dai giovani – dice Rosalia Cipolletta, presidente di Legambiente Pesaro – e che gli avvenimenti tragici di questi anni ci ricordano che i nostri egoismi devono cessare di esistere".

Giorgia Monticelli