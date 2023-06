I giovani soldati anti alcol e droga Premiati i vincitori del concorso

Contro l’abuso di alcol e droga scende in campo la creatività dei giovani. Come? Con un concorso di idee dal titolo “Be responsible“ a cui hanno partecipato 1.100 ragazzi pesaresi. Ieri, nella sala rossa in Comune, sono stati nominati i vincitori dei tre premi in palio andati al miglior autore di storyboard; al miglior progettista di murales e alla scuola capace di coinvolgere nella gara il maggior numero di studenti. Ad aggiudicarsi il premio per lo storyboard, tra i 17 candidati, è stato il "duo" composto dai fratelli Riccardo Scaloni (4^C, liceo scientifico Marconi) e Leonardo Scaloni (4^B, liceo artistico Mengaroni) che ha proposto il progetto "Gli altri" descrivendo la trama per la produzione di un videoclip da 1 minuto e mezzo. Entrambi riceveranno un buono da 500 euro da spendere quale contributo alla patente di guida e vedranno la propria idea diventare un cortometraggio. Seconde classificate sono state Giulia Fattore e Giorgia Galli (4^E Marconi) con "L’istinto in un istante"; mentre terzo classificato Christian Galanti Sgarzini (3^F, Scuola del Libro Urbino) con "Alterato". Ad essere premiato quale miglior progetto di "street-art", tra gli 11 presentati, è stato quello dello stesso Leonardo Scaloni con la sua proposta "Se bevo non guido". Il suo murales sarà realizzato all’altezza della rotatoria di via Canale, dove c’è una parete di proprietà comunale. Hanno conquistato il podio anche Elena Musaray (4^B, Mengaroni, secondo posto) con "Prima di bere pensa!" a cui andrà il buono da 500euro per la patente e Dario Antonelli (1^G linguistico Mamiani, terzo posto) con "Cocktail sbagliato". Invece, ad aggiudicarsi il buono di 1.500 euro, spendibile in attrezzatura didattica, avendo avuto il maggior numero di studenti coinvolti nel concorso è stato il liceo artistico Mengaroni. Alla sfida hanno partecipato anche il Marconi, il Santa Marta, il Mamiani, la Scuola del Libro di Urbino, il Polo Celli di Cagli. "Be responsible" è servito a sensibilizzare i giovani sul tema degli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga". E’ stato promosso dal Comune, dalla Prefettura, dalla Questura, dall’Unione "Pian del Bruscolo", dall’ Università di Urbino e Cri Pesaro.