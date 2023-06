I ‘Giovedì del castello’ Gradara torna ai Malatesta

A Gradara tornano da stasera i "Giovedì al castello", rievocazioni della vita nel borgo, ai tempi dei Malatesta, dopo la chiusura delle porte d’accesso al calare della notte, con tanto di sparo della bombarda per annunciarla. Le iniziative si terranno ogni settimana fino a metà settembre, organizzate da Comune e Pro Loco. "Ormai sono un’istituzione: sarà la ventesima edizione e ci hanno già chiamato tanti albergatori della Riviera per i turisti interessati – spiega Giovanna Ricci, consigliera Pro Loco –. In ogni serata la Corte malatestiana, seguita da mangiafuoco, tamburini e dai figuranti del Corpo di guardia di Gradara, sfilerà per rientrare nelle mura, dove si faranno alcuni spettacolini e attività, mentre gli armati rievocheranno il giro di ronda. Ci saranno anche, a rotazione, due gruppi di danza antica, Ada danze storiche e Fabula saltica, il coro di San Giuseppe, ad accompagnare con canti rinascimentali, e associazioni da territori vicini come San Giovanni in Marignano. Urbino, San Marino e Rimini. Durante questi giovedì la Rocca rimarrà aperta fino alle 23 e, come Pro Loco, già dal tardo pomeriggio accompagneremo i turisti in delle visite: alle 17 famiglie e bambini, con un giullare, alle 18.30 circa tour animato con nostri personaggi o animazione esterna al borgo. Ciò che organizziamo, però, possiamo farlo grazie ai volontari delle associazioni locali, che sono una ricchezza enorme per Gradara". I primi giovedì di luglio saranno poi propedeutici a un evento tanto atteso: il ritorno dell’Assedio al castello dopo cinque anni, il 22-23 del mese, organizzato da Gradara Innova e dal Comune. "Sarà un’edizione importante, la decima, tra le più grandi e belle di sempre – commenta Federico Mammarella, presidente del Consiglio comunale -. Avremo 200 figuranti, artiglieria, cavalieri e accampamenti con tende per ricordare l’assedio portato nel 1446 da Federico da Montefeltro e Francesco Sforza, durato oltre 40 giorni e fallito grazie al coraggio dei gradaresi e a un temporale che bagnò le loro polveri, inducendoli alla ritirata. La rievocazione sarà sabato sera: su un maxischermo andranno anche in diretta le immagini caturate da Icaro Tv, per permettere allo spettatore di entrare nei dettagli della battaglia, mentre un coro intonerà canti rinascimentali. Poi ci sarà il consueto spettacolo con fuochi d’artificio. Di domenica saremo attivi nel borgo dal pomeriggio, ripercorrendo la battaglia tramite gruppi di figuranti, che faranno spettacoli in mezzo ai turisti, e un accampamento militare".

Nicola Petricca