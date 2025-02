I giusti dosaggi perché si è di fronte ad una cristalleria

E’ lo sport. Si passa dagli antidepressivi ai calmanti. Il gruppo si compatta, non si litiga dentro gli spogliatoi e la banda di paese diventa la filarmonica di Berlino. Perché questo sta accadendo. E lo sprint finale è tutto da vedere perché in coda alla stagione regolare ci sono una serie di confronti con le prime della classe – il distacco ora è di soli sei punti –, vale a dire tre vittorie.

La partita contro Cento, sostanzialmente un bell’allenamento rispetto al match contro la Fortitudo, ha raccontato anche una storia non scritta. E cioè che non è necessario spingere sull’acceleratore. Soprattutto davanti ad una partita morta e stramorta già dalla metà del terzo quarto. Per cui Leka è passato ad una sana rotazione di tutti i suoi uomini, facendo ‘respirare’ quelli che nelle ultime settimane sono stati spremuti maggiormente. Perché uno dei problemi sottotraccia che ha l’allenatore in questo momento è quello di non forzare troppo le prestazioni di alcuni dei suoi uomini. Ed il perché emerge dai pissi-pissi che arrivano da dietro le quinte: Leka è di fronte ad una cristalleria (fisica) per cui fare l’elefante non è il caso, soprattutto, se non è strettamente necessario. Quella messa in piedi da Pino Sacripanti non è una squadra di ragazzini, ma un gruppo pieno di giocatori d’esperienza e con un lungo vissuto nelle trincee dell’A2. La doppia faccia della medaglia: giocatori in grado di vincere dappertutto, ma anche soggetti ad infortuni in un campionato dove si procede a marce forzate. Questa è anche l’altra faccia di Leka: non solo blocchi, rotazioni, dai e vai play-pivot, ma è anche la storia del piccolo chimico: trovare i dosaggi giusti.

m.g.