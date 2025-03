I Kiwi giallorossi alle prese con Viadana

Lasciata alle spalle la vittoria all’ultimo secondo con San Donà, per la Fiorini Pesaro Rugby è ora della trasferta su uno dei campi storici del rugby italiano. Domenica alle 14.30, per la 5° giornata di ritorno del campionato di Serie A, i kiwi giallorossi sfideranno allo Stadio Zaffanella i Caimani Viadana, capolista a quota 51 punti. Per la formazione pesarese, a quota 43, una ghiotta occasione per accorciare le distanze. "Dal punto di vista mentale, la vittoria nell’ultimo secondo con San Donà ci ha dato una carica incredibile, ma dal punto di vista fisico sono stati 80 minuti molto pesanti, che hanno lasciato strascichi". È la seconda linea Leonardo Venturini a fare il punto della situazione in casa Fiorini Pesaro Rugby. "Quella con Viadana probabilmente sarà la partita più intensa dell’anno. Sicuramente lo sarà dal punto di vista fisico, ma sarà impegnativa anche sotto l’aspetto mentale, perché andiamo a giocarci non solo lo scontro con la prima in classifica, ma anche la possibilità di avvicinarla in classifica. Sarà una gara bella tosta". Sulla partita: "Stiamo cercando di ragionarla su tutti gli 80 minuti e non partire a bomba per poi lasciare il secondo tempo a Viadana. È una squadra forte sotto quasi tutti i punti di vista, lo abbiamo visto anche all’andata. L’unico loro neo è che è una squadra abbastanza fallosa, nonostante ha in rosa giocatori che militano anche nella prima squadra, in elite. Noi dovremo cercare di fare comunque il nostro gioco, mettergli pressione, e cercare di farli sbagliare il più possibile e approfittare dei loro errori, senza ovviamente commettere noi. Sicuramente dovremo evitare di cercare subito di attaccare Viadana, cercare di giocare su tutti gli 80 minuti, non spendere tutto i primi 20 minuti per ritrovarci senza energia nel secondo tempo, ma cercare mantenere la partita combattuta per tutti gli 80 minuti". All’andata Pesaro aveva vinto: "Sicuramente loro si ricorderanno la partita dell’andata, noi dovremmo fare quello che abbiamo fatto all’andata".

b. t.