I ladri castigano anche i turisti Raid negli alloggi estivi a Marotta

MONDOLFO

di Elisabetta Rossi

Quattro colpi messi a segno, un quinto tentato. E in un caso, le vittime sono rientrate con i ladri ancora all’interno, scappati con un balzo felino dalla finestra. Raid di furti nella notte di sabato, tra Fano, Marotta e Mondolfo. E a commetterli sarebbe stata la stessa gang di malviventi. Pendolari del crimine, stando ai primi indizi. Due, almeno, ma forse anche tre o quattro, i professionisti dei colpi “mordi e fuggi“ arrivati, forse, dalle province vicine. Per un bottino totale di qualche migliaia di euro. Oltre a gioielli, preziosi e soldi, i ladri hanno arraffato anche dei vestiti.

Tra quelli che hanno ricevuto la visita sgradita, c’è la “Casa delle fragole“, a Marotta, di proprietà di Donatella Morbidelli, che è anche titolare del ristorante El Gatt. In quella casa, in via Strada di mezzo, lei abita al piano di sopra, mentre sotto l’ha trasformata in appartamenti turistici. Ed è in quelli che i topi si sono intrufolati e gli ospiti li hanno sorpresi in azione. "Erano all’incirca le 23 - racconta Donatella - quando i miei clienti sono rientrati in casa e hanno trovato la porta di ingresso aperta. Hanno subito capito che c’era qualcosa di strano. Poi hanno notato un fascio di luce nel buio. Era quello delle pile dei ladri che a quel punto si sono accorti dell’arrivo degli inquilini. “Via, via che c’è gente“, li hanno sentiti gridare. E si sono dati alla fuga". Dimostrando anche una certa agilità. "Sono scappati dalla finestra sopra il garage - continua - e hanno fatto un salto di almeno due metri. Nel frattempo sono arrivata io e poi i carabinieri". Ai militari, i turisti hanno detto di aver visto anche il numero di ladri all’interno. "Almeno due - precisa Donatella - ma si pensa che possano essere anche quattro". Scarso il bottino, ma tanti i danni. "Mi hanno devastato il piano di sotto - prosegue la titolare - appartamenti a soqquadro, porte divelte e sfasciate. Mi costerà molto riparare tutto". I ladri sono entrati da una finestra. Si suppone verso le 22.15. Fino a quell’ora, infatti, lo zio della Morbidelli, che abita nella casa di fronte, era in giardino. Hanno atteso che rientrasse per mettere a segno il colpo. Ma alle 23 circa sono arrivati gli ospiti. Un furto velocissimo. E, a quanto sembra, il secondo della serata. Prima infatti la gang aveva visitato un’altra abitazione, sempre a Marotta. E anche qui il colpo ha avuto successo.

La scorribanda criminale ha poi cambiato meta, puntando verso Mondolfo. E anche nel borgo, il gruppetto ha fatto visita a due case, portando via un tesoretto di monili d’oro, soldi e capi d’abbigliamento. E sempre con lo stesso modus operandi, passando per le finestre. In alcuni casi, trovate già aperte.

Ma non tutte le ciambelle gli sono riuscite con il buco. I ladri hanno tentato un colpo anche a Fano, in una casa in via Boccioni. Ma per fortuna è andato in fumo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Fano e Pesaro. I militari stanno passando al setaccio le varie telecamere di videosorveglianza sulle strade, sulle case e anche il targasystem per cercare di risalire alle auto che sono transitate sul territorio nelle ore in cui sono stati messi a segno i colpi.