I ladri colpiscono ristoranti e bar di Frontone

Una serie di furti sono avvenuti nella notte di sabato scorso in tre locali del Castello di Frontone. Due sono andati a segno e un bar gelateria ha subìto solo danneggiamenti alla porta d’ingresso. Gli altri locali sono due noti ristoranti, La Taverna della Rocca e Amabile.

Dopo aver forzato le due porte d’ingresso i ladri si sono inoltrati all’interno prelevando i pochi spiccioli rimasti nelle due casse poiché ogni sera i proprietari sono soliti non lasciare i loro incassi nel locale. I danni sono avvenuti solo alle porte d’ingresso essendo dotate di vetri blindati. Da una prima stima dei danni si aggirano a circa mille euro in entrambi i due locali.

Questo è un periodo che sta tenendo in apprensione la comunità alle falde del Catria, in passato raramente si erano registrati simili episodi. Negli ultimi mesi nella sempre tranquilla Frontone, si sono verificati vari episodi con furti di bici elettriche, auto danneggiate ed altro. Sono state esposte denunce per i due furti di sabato notte presso la Caserma dei Carabinieri di Cagli che stanno svolgendo indagini. Forse qualcosa sta cambiando per questa tranquilla comunità?