I ladri tengono d’occhio Urbania Ma sui social scatta l’allarme

Ladri scatenati a Urbania, e i cittadini lanciano l’allarme sui social. A raccogliere il tam tam anche i proprietari di una villetta in zona monte Berticchio, alle porte del centro, che erano a cena fuori e sono rientrati di corsa a casa. Ma per fare l’amara scoperta. Sulla porta i segni dell’effrazione e dentro le tracce del passaggio dei malviventi. "Siamo ancora scossi – raccontano spaventati –, ma fortunatamente sono riusciti a prendere poche cose". Anche i danni agli infissi, forzati per guadagnarsi l’ingresso nella villetta, non sono così ingenti. Non era ancora tramontato del tutto il sole, quando a Urbania hanno cominciato a rincorrersi sui social segnalazioni di strani avvistamenti in zona monte Berticchio. Preoccupati, i proprietari dell’abitazione colpita, hanno deciso di tornare subito a casa per andare a controllare. E hanno scoperto che i loro timori erano fondati. Dalle testimonianze dei residenti sembra che il colpo sia stato messo a segno da tre o quattro uomini col volto coperto che giravano in auto. Pare che abbiano provato ad entrare in un’abitazione vicina, ma senza riuscirci. Un furto sventato grazie al fatto che i proprietari erano in casa quel momento. I ladri sono presumibilmente passati dal retro, approfittando della folta vegetazione di una vicina villetta disabitata. Sul furto indagano i carabinieri, allertati subito dopo l’accaduto dagli stessi proprietari. Un episodio che ha fatto il giro della città e provocato grande preoccupazione. Tanto che ora si invoca un maggior controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Non sono infatti le prime visite dei ladri. Nei giorni scorsi sono stati messi a segno altri furti.

Valentina Damiani