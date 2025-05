"I lavori della Superstrada sono troppo lenti"

Dopo i tanti annunci per le aperture di futuri cantieri che ancora sono solo sulla carta, i disagi che si susseguono da anni lungo la Superstrada che da secoli collega Roma, l’Umbria e Fano, riportiamo una presa di posizione del consigliere regionale Giacomo Rossi sulle lungaggini di vari lavori lungo questa importante via di comunicazione: "Sulla Flaminia lavori necessari ma ho chiesto più volte delucidazioni sulle tempistiche e continuo a sollecitarle anche in questo ennesimo intervento. In merito ai lavori lungo la SS3 Flaminia, in particolare nel Ponte “Candigliano 1“ di Acqualagna e sulla Galleria di Cagli Ovest – afferma il consigliere regionale di Civici Marche Giacomo Rossi – dobbiamo premettere che i lavori lungo la SS3 Flaminia erano lavori necessari ed urgenti che aspettavamo da tempo e per questo, dobbiamo ringraziare la Regione Marche ed Anas Spa. Ma non si possono più permettere tempi troppo lunghi. Se vogliamo che questa importante arteria sia potenziata, dobbiamo per forza fare i lavori, quelli che per anni non sono stati fatti. Questi cantieri hanno però creato dei disagi, soprattutto il semaforo della Galleria di Cagli ovest. Ho chiesto quindi ad Anas spa più volte le tempistiche sul fine lavori e se vi è la possibilità di rendere più fruibile la viabilità in questo punto, almeno nei fine settimana. Con l’estate alle porte i flussi di traffico turistici aumenteranno sensibilmente e ho già sollecitato di farsì che i lavori siano completati nel minor tempo possibile per non penalizzare ancor di più le attività turistiche e commerciali della nostra intera che già subisce da anni notevoli disagi per i continui cantieri nella Superstrada più trafficata verso l’Umbria e Roma. Mi impegno nel continuare a fare altri solleciti e informerò poi cittadini come sempre".

Mario Carnali