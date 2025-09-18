I leader dem a Pesaro: "Uniti su Ricci per vincere. Serve il salario minimo"

Mentre i big si preparano a entrare in scena e Marco Casadei intona "Ciao mare", si aggira nel retropalco uno stralunato Giobbe Covatta, ciabatte ai piedi e maglietta dell’Amref: "Allora Giobbe – chiede la cronista –, cosa serve per battere le destre?". Silenzio, sguardo suplice: "A maronna!" risponde il comico. Che non sarà facile – malgrado l’entusiamo, il ritmo martellante di "Seven Nation Army", il colpo d’occhio sulla piazza pesarese gremita e colorata – lo sanno tutti, sopra e sotto il palco. Quel palco che ieri ha visto Elly Schlein e Stefano Bonaccini, segretaria e presidente del Pd, tirare la volata a Matteo Ricci, candidato alla guida della Regione per il centrosinistra. E sono gli stessi big che, tra citazioni cinematografiche e di memoria kennediana – "da domani chiedetevi cosa potete fare voi per essere gli artefici del cambiamento" dice la segretaria – chiamano più volte alle armi quel popolo che applaude e spera. "Queste elezioni le vincerà chi sarà più in grado di mobilitare le persone", dice Schlein. E poco prima lo stesso Ricci aveva detto: "Sarà un testa a testa: da domani guardatevi intorno. Se ognuno convince un altro con una telefonata, un messaggio, un post, vinceremo".

È la "piazza del cambiamento" quella a cui si rivolge Matteo Ricci: circa 2mila persone, con bandiere di Pd, M5s, Avs, ma anche arcobaleno e Palestina. L’unità è l’altro grande tema che sia Ricci sia Schlein, sia lo stesso Bonaccini, cavalcano con più impeto. "Mai più come tre anni fa, mai più ’ognuno per sé divisi per tre’" tuona Bonaccini, starappando l’applauso più fragoroso: "Può succedere nelle Marche quello che è successo in Umbria". E di "messaggio testardamente unitario, nel Pd e nella coalizione" parla anche Schlein, che così esordisce di fronte alla piazza già calda per il comizio appassionato degli eurodeputati prima di lei.

È una piazza con non troppi giovani, una piazza matura e con una forte componente femminile, che si esalta quando la segretaria arringa sui temi di genere, come le "differenze salariali" ma anche "i tagli sulla sanità e sulla scuola, che impattano sulle famiglie ma soprattutto sulle donne". E il primo riferimento alla premier dirimpettaia, che da Ancona nelle stesse ore celebrava il pupillo Acquaroli, riguarda proprio la famiglia. "È doloroso – dice Schlein senza nominarla – che questo accada proprio con la prima donna presidente del Consiglio". E poi ancora l’affondo sulla "vuota retorica della famiglia, di cui sempre parlano ma che per altro nessuno di loro ha", mentre "non fanno niente per contrastare la precarietà lavorativa e la povertà, vissuta come colpa individuale".

In 20 minuti Ricci sfodera tutti i temi della sua campagna elettorale: la battaglia sul salario minimo, perché "sotto i 9 euro l’ora non è lavoro ma sfruttamento"; quella sulla sanità, "per andare a Roma a chiedere più soldi, e non per dire ’signorsì signora’"; per il rilancio delle aree interne, per i nidi e gli scuolabus gratis. In una parola, per uscire dalla "mediocrità" dove "il presidente uscente", definisce con scherno il competitor Francesco Acquaroli, "invece che essere il promoter della sua Regione, come è stato Bonaccini, resta un perfetto sconosciuto".

La chiusura con la parola che chiude come un sigillo l’evento pesarese. La pronuncia più volte la segretaria Schlein, prima di lanciare l’esortazione finale e concerdersi ai tanti selfie, seduta a gambe incrociate sul palco: "Uniti, insieme, andiamo a vincere per difendere la nostra Costituzione orgogliosamente antifascista, come tutti noi". Applausi.