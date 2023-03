I legumi di San Sisto raccontati e spiegati da Otello Renzi

I legumi di San Sisto saranno i protagonisti della degustazione-lezione che il sommelier e gastronomo Otello Renzi terrà a Pesaro oggi alle 17,30 a palazzo Mazzolari Mosca, in via Rossini 37, a cura dell’Accademia agraria di Pesaro il cui vice presidente Rodolfo Santilocchi aprirà i lavori.

Il tema dell’appuntamento sarà “Legumi e vino” e si approfondiranno gli aspetti funzionali, benefici e le proprietà di questi straordinari ceci e lenticchie che i contadini di San Sisto hanno messo a coltura. Un caso nazionale, considerato che gli agricoltori si autotassano e non hanno contributi pubblici. Otello Renzi proporrà una degustazione guidata e spiegherà gli abbinamenti, alla presenza di Risiero Severi coordinatore del progetto legumi di San Sisto. Per la degustazione è richiesto un contributo di dieci euro: i proventi dell’iniziativa infatti saranno destinati a al progetto di sistemazione della biblioteca e dell’archivio della sede dell’Accademia agraria in via Mazza. Ci si può prenotare telefonando al 339 6234634 oppure al 335 6216173 o inviando una mail a [email protected]