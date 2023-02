Inizierà oggi nel teatrino della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro la nuova rassegna letteraria “I libri di Luisa“. Una iniziativa voluta dall’assessorato alla cultura del Comune di Sassocorvaro-Auditore con l’associazione Andromeda Montefeltro e la pro loco di Sassocorvaro, dedicata alla memoria di Maria Luisa Dessena per il suo instancabile ed appassionato impegno nella diffusione e promozione della lettura.

Luisa, con entusiasmo travolgente, ha coinvolto le scuole del territorio nella più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura “#IoLeggoPerché“, che ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche. Grazie alla sua positiva energia è riuscita ad appassionare alunni e insegnanti ma, soprattutto, a trascinare genitori e ragazzi a scegliere ed acquistare libri da domare alle scuole gemellate, motivando anche la donazione con piccoli incipit da apporre sui libri regalati. “#IoLeggoPerché“, ha sviluppato altri progetti ed idee per l’educazione all’ascolto e la promozione dei libri rivolti in particolare ai bambini.

Le date in programma. Oggi, mercoledì alle 20,45 Maria Laura Rosati, Maura Bussotti e Rita Chiari raccontarono “Sei“, Edizioni Felici, progetto letterario di medicina narrativa curato dal collettivo Scriviperbene. Il 17 marzo, sempre alle 20,45, Paolo Carburi presenterà il suo fumetto “Gladius la notte delle lucciole“, edizioni EdiKit. Ultimo appuntamento per questa prima edizione con il “Il violino di Filo“ presentato dall’autore Matteo Grimaldi, edito da Giunti, il 16 aprile alle ore 15 nell’auditorium comunale. A seguire ci saranno assaggi di scrittura creativa per bambini dagli 8 ai 10 anni. La partecipazione agli appuntamenti è gratuita. Info 0722 769015.

fra. pier.