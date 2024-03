I libri possono attendere: "Adesso facciamo l’alba"

Anche al Mengaroni ieri i ragazzi erano vestiti di tutto punto, scintillanti ed elegantissimi per la festa dei 100 giorni all’esame di Stato. Intorno alle 11, erano già tutti intenti a farsi fotografare attirando gli sguardi curiosi dei passanti. "Siamo carichi – dicevano Filippo Vitali e Sveva Sodani, della 5ªE di Interior design al Mengaroni –. Oggi pensiamo solo a divertirci anche se c’è sempre quel velo di ansia che ci ricorda l’importante appuntamento che stiamo per affrontare. Se ci sentiamo pronti? Non si è mai pronti abbastanza", dicono i ragazzi.

Arrivano in gruppo, con una cassa in mano e della musica in riproduzione. Si mettono a ballare con il professor Giorgio Donini sulle scale del Perticari e si godono la giornata appena iniziata. Già a vederli si capisce subito chi è la classe più esuberante dell’istituto. La 5ªA, della sezione di Architettura del liceo artistico di Pesaro, non fa sconti a nessuno: "L’intento oggi è quello di divertirsi – dice Luca Mancini – . La prima tappa è Villa Poderosa – dove le quinte del Mengaroni si sono riunite per il pranzo dei 100 giorni –. Poi andiamo a casa, ci rilassiamo un po’, e riprendiamo la rotta verso il Cocoricò dove faremo serata".

L’esame di maturità, in questa giornata di balli e divertimento, è l’ultimo dei loro problemi: "Per ora non ci pensiamo – continua infatti Mancini –, adesso ci godiamo questo momento di festa".

Si uniscono ai festeggiamenti anche gli studenti del Mamiani, pronti per la prima tappa al ristorante Villa i Tramonti. "Andiamo a pranzo con tutta la scuola e poi via al Cocoricò – concludono Tommaso Cestari e Giorgia Cardellini della 5ªB, Scienze umane –. Finita la serata e la nottata andiamo a fare colazione all’alba e poi dritti in aula per la lezione di domani (ndr oggi)".

Giorgia Monticelli