I lunghi biancorossi tutti ammalati

Mockevicius e Mazzola a letto con l’influenza. Non solo. Ieri anche Totè ha interrotto l’allenamento perché non si sentiva bene. Non sono certo le premesse ideali per la grande sfida che attende i biancorossi sabato sera a Bologna contro la Virtus di Luca Banchi, il grande ex che per la prima volta si troverà di fronte la Vuelle dopo l’esaltante parentesi trascorsa in biancorosso. Fra l’altro la partita tra Segafredo e Carpegna Prosciutto, con palla a due alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro per la diretta su DMax (canale 52 del digitale terrestre). Ieri le V nere hanno diramato un comunicato stampa ufficiale per annunciare la separazione da Jaleen Smith (va al Partizan Belgrado) che apre le porte all’arrivo di Rihards Lomazs, uno dei trascinatori della Lettonia, allenata dal Ct Banchi, verso il Mondiale. Il nuovo acquisto potrebbe già debuttare sabato sera contro la Vuelle.

e.f.