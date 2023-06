I ’Lupetti’ si ritrovano cinquant’anni dopo

Un revival dei valori dello scoutismo fanese, tra passato, presente e futuro è stato organizzato dal lupetto Luigi Scopelliti (che è anche consigliere comunale della Lega) all’Oratorio di San Cristoforo dove venerdì si sono ritrovati i Lupetti, dopo oltre 50 anni dalla fondazione del primo Branco "Waingunga" di Fano del Gruppo Asci Fano I°. All’adunata erano presenti anche il loro akela Franco Lanci; Giulio Marcucci, primo Fondatore nel 1964 del Branco Lupetti "Waingunga" nella Parrocchia di "San Giuseppe al Porto" di Fano; Lorenzo Camilletti, attuale Akela del Branco "Waingunga" di Fano e don Mauro Bargnesi, Parroco di "San Cristoforo" al Flaminio che è stato scout e ha svolto per tanti anni il ruolo di assistente spirituale degli scout. L’incontro ha suscitato tra i partecipanti grandi emozioni soprattutto quando l’akela Franco Lanci ha ricordato quei Lupetti che non ci sono più ed ha proiettato le foto delle uscite "Cacce" e dei campi estivi "Vacanze di Branco", nonché dei vari momenti di incontro e formazione. La serata si è conclusa con un’"agape fraterna" preparata degli stessi Lupetti e dal loro akela come ai vecchi tempi.