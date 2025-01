I maestri: "Finora ti abbiamo accolto nelle nostre aule. Ma adesso abbiamo bisogno di te. Vieni ancora a trovarci"

A Daphne la classe terza A della scuola di via Fermi ha dedicato un numero speciale del giornalino. Ecco il saluto dei maestri della bimba: "Cara Daphne, bambina dolcissima fragile e forte. Vedi quanti bigliettini, messaggi, disegni hanno preparato i tuoi compagni di scuola, i tuoi amici? Conservali tutti. Avevi scelto noi, e non c’era giorno in questi tre anni in cui in classe un bambino o una bambina guardando l’aula non precisasse “Manca Daphne“. Da oggi “Manca Daphne“ avrà un significato diverso, lo diremo in un altro modo. Ma il tuo sorriso meraviglioso e la gioia dei giorni che abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di passare con te, ci accompagneranno tutta la vita. Quindi, vieni ancora a trovarci quando vuoi, metteremo sempre la musica che ti piaceva tanto.

Passa a trovarci nel sogno, se puoi. Tu piccola maestra che hai insegnato a tutti noi a sorridere, quando la vita ti sfida così tanto. Abbiamo noi bisogno di te, adesso. Fino a ieri ti abbiamo accolto nella nostra scuola e nelle nostre vite. Adesso accoglici tu".

d. e.