I martedì dell’arte debuttano con Gaggia nel segno di Pasolini

Decollano stasera a Pergola ‘I martedì dell’arte’, un ciclo di incontri per respirare arte e cultura e traghettare la città dei Bronzi verso Pesaro Capitale della Cultura 2024, organizzato dal Comune alto cesanense con la locale Pro Loco, Confcommercio e l’associazione Casa Sponge. Protagonista di oggi sarà Giovanni Gaggia. Un incontro per conoscere ancora meglio il poliedrico artista pergolese, performer, scultore, pittore e scrittore, che nella circostanza converserà con il critico d’arte Stefano Verri. L’iniziativa è in programma alle 21 nel chiostro del Museo Dei Bronzi dorati, scrigno d’arte e cultura, dove in questo periodo è allestita proprio una mostra di Gaggia dal titolo ‘Golpe Io so, dedicato a Pier Paolo Pasolini (foto)’. Con Gaggia espongono in questa rassegna Elena Bellantoni, Davide Dormino e Rocco Dubbini. Il duo Gaggia-Dubbini è risultato anche vincitore della sezione ‘scultura’ e vincitore assoluto del concorso nazionale ‘Arteam Cup 2022’ proprio con l’opera ‘Golpe’.

s.fr.