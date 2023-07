I maturandi dell’Itis sul podio dei campionati di automazione Siemens

I maturandi di 5A e 5B Meccanica dell’Itis "Mattei" salgono sul podio dei XIV Campionati nazionali di automazione organizzati da Siemens. Grazie al progetto "Cartesio", realizzato durante l’anno, gli allievi della scuola urbinate si sono piazzati terzi tra circa 90 istituti e 1600 studenti partecipanti al concorso, inserito dal Miur nell’Albo nazionale delle eccellenze. L’elaborato deve il proprio nome al filosofo e matematico del 1600 in quanto prende delle linee e le trasforma in coordinate, che poi trasferisce ai movimento dei motori. "Si tratta di un incisore, una macchina a controllo numerico in grado di riportare su una placchetta metallica qualsiasi disegno realizzato su CAD - spiega il professor Michele Aurelio, uno degli insegnanti che hanno collaborato alla sua realizzazione -. È stata una bella soddisfazione raggiungere il podio in una competizione così importante. L’idea ci è venuta in laboratorio, osservando un vecchio pantografo: da lì abbiamo pensato a una macchina a controllo numerico innovativa, che si presta ad ulteriori sviluppi futuri". Il professor Alessandro Dini parla di "progetto facile solo in apparenza. Per costruire un macchinario di questo tipo sono state necessarie tutte le competenze fornite dalle discipline dell’indirizzo di Meccanica e Meccatronica. Il risultato è merito degli studenti". Oltre alla supervisione dei docenti Stefano Bartolucci e Nicola Benedetti, per la parte di progettazione, è servito anche un approfondimento, durante l’anno, con due webinar su argomenti relativi al controllo dei motori, tenuti dal titolare della G-Tronic Robtics di Padova, Marco Gottardo. Accanto alla soddisfazione per l’esito degli studenti, questo successo porta in dote all’Itis 3000 euro da investire nella modernizzazione dei laboratori e 100 licenze software di programmazione Siemens.

Nicola Petricca