Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Granchio bluStazione BolognaConcerti 2026Affari tuoiElettra LamborghiniMaxi fungo
Acquista il giornale
CronacaI medagliati Trucchetti e Dalla Salda ricevuti da Mattarella
17 set 2025
ELISABETTA FERRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. I medagliati Trucchetti e Dalla Salda ricevuti da Mattarella

I medagliati Trucchetti e Dalla Salda ricevuti da Mattarella

C’erano anche Stefano Trucchetti e l’amministratore delegato della Vuelle Alessandro Dalla Salda nella delegazione invitata lunedì al Quirinale dal Presidente...

C’erano anche Stefano Trucchetti e l’amministratore delegato della Vuelle Alessandro Dalla Salda nella delegazione invitata lunedì al Quirinale dal Presidente...

C’erano anche Stefano Trucchetti e l’amministratore delegato della Vuelle Alessandro Dalla Salda nella delegazione invitata lunedì al Quirinale dal Presidente...

Per approfondire:

C’erano anche Stefano Trucchetti e l’amministratore delegato della Vuelle Alessandro Dalla Salda nella delegazione invitata lunedì al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale femminile, bronzo ad EuroBasket e la Nazionale Under 20 Maschile che ha vinto la medaglia d’oro al campionato Europeo di categoria erano accompagnate dal presidente della Fip Gianni Petrucci, dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. A prendere la parola a nome degli azzurrini è stato il capitano Francesco Ferrari: "Essere qui con la medaglia d’oro al collo è un sogno che si realizza – ha detto il lungo di Cividale -, il coronamento di anni di sacrifici e speranze che vogliamo condividere con Lei e con tutti i ragazzi che praticano sport". Mattarella ha elogiato le due squadre, facendo riferimento all’episodio degli insulti razzisti ai giocatori di colore a cui i compagni hanno risposto con un post ironico: "Alcune manifestazioni misere di inciviltà hanno rafforzato la convinzione dell’importanza dell’inclusione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RazzismoSergio Mattarella