I medagliati Trucchetti e Dalla Salda ricevuti da Mattarella

C’erano anche Stefano Trucchetti e l’amministratore delegato della Vuelle Alessandro Dalla Salda nella delegazione invitata lunedì al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale femminile, bronzo ad EuroBasket e la Nazionale Under 20 Maschile che ha vinto la medaglia d’oro al campionato Europeo di categoria erano accompagnate dal presidente della Fip Gianni Petrucci, dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. A prendere la parola a nome degli azzurrini è stato il capitano Francesco Ferrari: "Essere qui con la medaglia d’oro al collo è un sogno che si realizza – ha detto il lungo di Cividale -, il coronamento di anni di sacrifici e speranze che vogliamo condividere con Lei e con tutti i ragazzi che praticano sport". Mattarella ha elogiato le due squadre, facendo riferimento all’episodio degli insulti razzisti ai giocatori di colore a cui i compagni hanno risposto con un post ironico: "Alcune manifestazioni misere di inciviltà hanno rafforzato la convinzione dell’importanza dell’inclusione".