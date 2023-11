I mesi del gusto a suon di tipicità. Sapori e aromi tengono banco

Nel Calendario Eventi di Fano Autunno-Primavera, ottobre e novembre sono indicati come "i mesi del gusto". Sono infatti tanti gli appuntamenti enogastronomici che si susseguono in questi giorni, ma su tutti, da 35 anni, per Fano novembre è sinonimo di produzione agroalimentare marchigiana di qualità con "Sapori e Aromi d’Autunno", la manifestazione in programma nelle ultime due domeniche del mese, che rivolge la sua attenzione alla qualità dei prodotti locali, consigliando le regole base di una sana e corretta alimentazione, consumi consapevoli, con attenzione alla solidarietà. Trentacinque anni fa, infatti, la prima edizione della manifestazione fu organizzata come scommessa di un gruppo di amici che si adoperò per contribuire, con una raccolta fondi, ad un intervento salvavita di uno di loro, un trapianto di cuore, uno tra i primissimi svolti in Italia. Come il trapianto, anche la manifestazione ebbe tanto successo e non contribuì solamente ad aiutare una amico in difficoltà, ma vide la nascita di una tradizione che richiama ancora, dopo tutto questo tempo, migliaia di persone a Fano nel periodo autunnale alla scoperta dei migliori prodotti enogastronomici della Regione Marche.

Anche in ricordo di quel gesto, tutt’ora, rivive sotto altre forme di solidarietà, contribuendo, di volta in volta, in occasione di calamità naturali o altri motivi, ad alleviare piccole o grandi necessità. Quindi non solo Sapori ma momenti dedicati allo Sport, Solidarietà e al benessere della Salute, come dimostrato dalla novità assoluta di questa edizione: la partecipazione attiva di AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, impegnata, entrambe le domeniche di fiera, nella divulgazione dei valori nutrizionali e alimentari con iniziative per bambini e adulti.

L’iniziativa va ad affiancare altri momenti organizzati dalle varie e numerose associazioni che si alternano nel corso dell’evento, con le tante iniziative in programma. Dopo il taglio del nastro di domenica 19 alle 10, la partenza della terza edizione della pedalata non competitiva "Prima del tempo, va in bici", per la promozione dell’assistenza domiciliare a favore dei bambini nati prematuri. A seguire, come di consueto, la consegna del Premio Marche Nostre, a coloro che si distinguono per il lavoro svolto in favore del territorio. La seconda ed ultima giornata si apre alle 10 con la 9° edizione della "Camminata del Gusto e del Cuore" organizzata da Viandanti dei Sapori, Fondazione Lotta all’Infarto e Fano Cuore: una camminata di 5 km aperta a tutti alla scoperta delle campagne fanesi, occasione per ricordare che, per restare in salute, è importante l’alimentazione sana, ma anche il tempo trascorso all’aperto e una buona abitudine al movimento.

ti.pe.