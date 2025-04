I mieli balsamici di Serafino Pierotti premiati per purezza e qualità

Serafino Pierotti, produttore di miele di Frontino di Acqualagna, ha vinto il premio "Qualità miele marchigiano". Serafino è stato premiato nella categoria "Millefiori della fascia alto collinare e submontana". E’ un premio dal valore particolare. Egli infatti ha scelto di fare miele in una zona d’altura, a Frontino di Acqualagna, valorizzando tutta la natura: i suoi mieli infatti hanno il profumo e il sapore di ciò di cui si nutrono le api e che esse stesse portano poi all’alveare e infine nei barattoli di miele che Serafino produce: mieli balsamici, puri, all’interno dei quali si trovano note di tarassaco, pino cembro, fieno di eucalipto e di tante essenze vegetali che popolano le campagne di Frontino di Acqualagna. Un premio anche al luogo dove Serafino ha scelto di lavorare per produrre mieli tra i più pregiati in Italia: un ex convento dove abita e lavora, tra valli incontaminate a pochi chilometri dalla capitale del tartufo. Scuole, famiglie e curiosi possono visitare su prenotazione il suo laboratorio prenotandosi al 346 8687834.

d. e.