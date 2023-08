I migliori “clic“ saranno premiati

Scade il 15 ottobre il termine per partecipare al concorso fotografico indetto dal Comune di Urbino. Il concorso tra gli scopi ha anche quello di indirizzare i giovani alla scoperta del territorio, utilizzando in modo creativo gli strumenti più idonei per fotografarlo.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia con un’attenzione particolare ai giovani. Il bando con tutti i dettagli si può leggere e scaricare da www.comune.urbino.pu.it