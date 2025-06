"I mirabolanti annunci di Ricci. Ecco l’epilogo"

Dario Andreolli, capogruppo Lega Pesaro ed Emanuele Gambini, ex consigliere comunale e attuale consigliere di quartiere Villa San Martino intervengono sul caso di Casa Vuelle. Andreolli presenterà una interrogazione in consiglio comunale sul tema. "Per anni – spiegano Andreolli e Gambini – abbiamo assistito agli annunci trionfalistici degli assessori, alle rassicurazioni del presidente del Consorzio Franco Arceci, nella sua doppia veste anche di consigliere fidato del sindaco, e alle mirabolanti promesse dell’ex sindaco Ricci, che ogni giorno rilanciava il progetto sempre più in alto, solo per spostarne la data del fallimento. Un copione già visto. Oggi i nodi vengono al pettine e siamo davanti al serio rischio di ritrovarci con un’altra incompiuta, una cattedrale nel deserto nata senza presupposti solidi, figlia solo di improvvisazione e spregiudicatezza politica. Un progetto presentato come strategico per il rilancio dello sport pesarese si è rivelato un boomerang. E oggi a pagare sono gli altri: la società sportiva, i tifosi, i cittadini".