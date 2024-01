I misteri della Rocca Ubaldinesca. Mercatelli: "Apriamo un confronto"

Nuove (o vecchie) ipotesi sulla Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro. Ma anche sugli interventi. A muoverle Livio Mercatelli, geometra in pensione, che alla fine degli anni Sessanta fece dei rilievi sul monumento e da appassionato ancora lo studia. "Sono 50 anni che la Rocca viene attribuita all’architetto senese Francesco di Giorgio Martini, In tanti secoli non s’è trovata una carta che lo provi. Dal 1400 ad oggi non risultano documenti che ci dicano in che anno è stata realizzata e da chi è stata progettata. Nel nuovo bando del Comune di Sassocorvaro Auditore per la sue gestione è del Martini e sarebbe stata costruita intorno al 1475.

E’ necessario aprire un confronto fra storici, appassionati e amanti del monumento. Questo anche perché dagli anni ’60 ad oggi sono stati fatti interventi sul monumento senza che i responsabili conoscessero a fondo la storia e le varie fasi di costruzione della Rocca - afferma Mercatelli -. Non si possono mettere le mani senza conoscerla approfonditamente".

Livio Mercatelli poi snocciola alcuni interventi realizzati esprimendo una propria opinione personale: "A fine anni ’60 e inizi anni ’70 la Sovrintendenza di Ancona realizzò uno scavo per riportare in vista le fondazioni del torrione nord e ha rifatto gli intonaci del cortile interno, senza scattare una foto documentale.

Negli anni ’90 la Rocca è stata stuccata esternamente e sono sostituiti alcuni pezzi di pietra arenaria deteriorati. Di quella stuccatura non c’è più traccia perché é caduta tutta a terra e la nuova pezzatura di pietra arenaria è stata montata come fosse già consumata dal tempo. Nell’intervento del 2021-2022 si sarebbe modificata la pendenza del pavimento del teatrino dell’’800. Ora dal bando si intuisce che ci sarà un nuovo intervento di 502mila euro con fondi Pnrr per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il timore è che si perda di vista l’aspetto storico e strutturale per installare un ascensore", conclude Mercatelli.

fra. pier.