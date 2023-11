"I monti delle Cesane, una foresta anti-CO2"

I Monti delle Cesane e le foreste della provincia possono rappresentare una grande opportunità per le aziende locali, al fine di decarbonizzare i propri prodotti. Lo sostiene Massimiliano Londei, presidente della società Sinergia Innovazione Tecnologia Organizzazione, con sede a Pesaro, che ha presentato la propria idea durante un convegno a tema sostenibilità finanziaria-ambientale nei locali di Urbino Capoluogo: "La rivista Nature dice che le foreste del pianeta, se protette e rimpolpate, potrebbero assorbire 22 volte la quantità di anidride carbonica emessa dall’uomo in un anno. Quanto varrebbe usarle per assorbire anidride carbonica? Al netto delle aree eliminate e usate per le nostre necessità, 226 miliardi di tonnellate all’anno. Oggi, la sfida delle aziende è arrivare a un prodotto con zero impatto ambientale, per questo, creando un meccanismo virtuoso, potremmo far crescere e sviluppare le foreste che ci sono in provincia, ottenendo crediti di carbonio che le imprese potrebbero usare per decarbonizzare i prodotti. Proprio la certificazione Fsc, per la gestione forestale responsabile, è il sistema da cui le imprese che lavorano il possono avviare un percorso verso la redazione di un report di sostenibilità aziendale. Alle ditte è ora richiesto di essere attente e responsabili e questi sistemi sono diventati, di fatto, obbligatori. Per svilupparli servono anni, perché vanno implementati nella cultura aziendale, tuttavia sono anche azioni concrete, che conducono pure ad aumenti di fatturato, impiego e sostenibilità finanziaria".

Manuel Tonucci, uno dei consulenti del gruppo Sinergia, ha spiegato come oggi "economia, ecologia e sociale debbano essere al centro delle decisioni aziendali. Questo perché, da un lato, la crescente consapevolezza sui temi sociali e ambientali ha portato a più richiesta di prodotti sostenibili, dall’altro, ci sono anche pressioni e attenzioni dalle parti interessate. Implementare sistemi volti alla sostenibilità può aiutare le aziende a monitorare il proprio impatto sull’ambiente per capire come ridurlo, diminuendo i costi di gestione e rientrando nelle normative, e a migliorare la tutela della salute dei lavoratori. Trattare questi temi può portare benefici pure in termini di immagine aziendale".

A presentazione dell’incontro, organizzato insieme al vicepresidente vicario Ferruccio Giovanetti, il presidente Giorgio Londei ha annunciato gli ultimi eventi dell’anno dell’associazione: "Il 2023 si chiuderà con la presentazione di “Dalla corte al chiostro. Vita romanzata di Elisabetta Feltria“, scritto da Tiziano Mancini, il 30 novembre nel Convento di santa Chiara. È un volume acquerellato su cui l’azienda Benelli ha investito molto, che sarà presentato anche a Rimini, il 15 dicembre, nella Biblioteca Gambalunga".

Nicola Petricca