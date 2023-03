I Musei Civici raddoppiano Tesori a Palazzo Ciacchi

Un nuovo allestimento per i Musei Civici a Palazzo Ciacchi, sede di Confindustria, è pronto a presentarsi ai pesaresi e ai turisti che vorranno ammirare le 62 opere d’arte (tra ceramiche, manufatti e dipinti), tutte provenienti dai depositi di Palazzo Mosca e in gran parte appartenenti alle storiche raccolte che la marchesa Vittoria Mosca donò al Comune di Pesaro nel 1885.

Un allestimento che ha visto, nella sua progettazione, una ventina di restauri proprio per permettere questo rinnovamento all’interno del palazzo-museo di via Carlo Cattaneo 34 che sarà aperto al pubblico, a partire dalla settimana prossima, ogni secondo e quarto giovedì oltre alla stradomenica (la terza domenica del mese) così da aderire a pieno al progetto di promozione turistica e culturale avviato dal Comune per promuovere il territorio in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il percorso espositivo de "I Musei Civici a Palazzo Ciacchi" che è stato curato dal personale dei Beni e Attività Culturali del Comune di Pesaro e approvato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro Urbino, rientra all’interno di un progetto di rinnovo della convenzione iniziata tra Confindustria e il Comune di Pesaro avviata già nel 2018 (poi interrotta per via della pandemia).

All’interno sarà possibile osservare le 62 opere divise tra 20 dipinti, 16 manufatti di arte decorativa e 26 ceramiche. I dipinti sono risalenti principalmente al seicento (tra quadri marchigiani e napoletani sacri e anticotestamentari) ma anche al sette-ottocento (raffiguranti storia e mitologia). I manufatti di arte decorativa invece vanno dalle sculture in bronzo a quelle in marmo, porfido e alabastro ai quali si aggiungono specchiere in legno intagliato e dorato risalenti alla metà del seicento e del settecento. Le 26 ceramiche invece del XIX secolo si dividono tra quelle maioliche in stile neocinquecentesco di produzione pesarese e neoistoriati napoletani. Il tutto si ritrova all’interno di un percorso totalmente nuovo, rispetto a quello precedente al neo allestimento, denominato "Mito e devozione" che accompagnerà il visitatore tra la mitologia, la storia e il sacro e che continuerà così a dar nuovo lustro a quel progetto nato nel 2008 che vide l’inaugurazione dei Musei Civici a Palazzo Ciacchi, in seguito alla convenzione sottoscritta nel 2006 tra comune pesarese e Confidustria Pesaro-Urbino e che oggi ha rivisto rinnovata quella convenzione. Riguardo alla possibilità poi, di vedere in futuro un allargamento museale di questo tipo, anche negli spazi dell’ex tribunale in via San Francesco il vicesindaco di Pesaro e assessore alla Cultura, Daniele Vimini ha risposto affermando che: "Quello spazio è destinato ad essere un museo contemporaneo e già riveste un ruolo museale per il museo delle bici, della motocicletta e di Sguanci".

Teobaldo Bianchini