I musei fanesi a ritmo di musica

Dopo l’applaudito concerto gospel di ieri dei The Florida Fellowship Super Choir al Teatro della Fortuna torna oggi a Fano "Risuonano i musei", l’iniziativa che vede coinvolto il Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano con due proposte musicali del Fano Jazz Network.

"È la seconda volta – dice l’ideatore, Adriano Pedini - che la musica entra, con un programma studiato appositamente, in un luogo come la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, che può vantare una delle più pregevoli raccolte di dipinti delle Marche, testimonianza dell’excursus della pittura a Fano e nelle Marche dal XIV al XVI secolo". "In altre parole - dice ancora il direttore artistico del Fano Jazz Network - la rassegna sarà un nuovo modo di fruire le bellezze dell’arte con una colonna sonora assolutamente inedita". Questo pomeriggio alle 19 sarà di scena Anais Drago con "Minotauro", una performance che avrà per protagonista Anais Drago (violini, voce, composizioni). Con Minotauri, titolo del programma da concerto in solo, la violinista Anais Drago prosegue la ricerca in solitaria intrapresa con l’album Solitudo, edito da CAM Jazz nel 2021. In Minotauri, restano l’alternanza dei violini (acustico ed elettrico, entrambi soggetti a manipolazione elettronica), la ricerca di un’espressività timbrica del tutto personale, ma il focus si sposta sulla narrazione di vere e proprie storie di solitudine, tramite un attento utilizzo del materiale musicale, talvolta essenziale e minimalista, talvolta ricco e variopinto nella sostanza e nello sviluppo, interamente frutto della penna e dell’improvvisazione della Drago. L’utilizzo della voce, usata per cantare e declamare, funge ora da narratore impersonale (come in Minotauros, rilettura in musica dell’omonimo romanzo di Friedrich Dürrenmatt) ora da narratore in prima persona (come in Firma Mentis, suite musicale che contiene un monologo tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino). I Minotauri di Anais Drago rappresentano le nostre solitudini, raccontate attraverso personaggi che appartengono a immaginari diversissimi e apparentemente incompatibili tra loro, ma nei quali risulta difficile non immedesimarsi.

Sabato 30 dicembre (ore 19), Milo Lombardi con "Nifty Sax", il progetto solista di Milo Lombardi, sassofonista e innovatore nella scena musicale contemporanea. Pioniere nell’utilizzo della tecnologia blockchain, Lombardi è stato il primo sassofonista a lanciare una collezione di musica sperimentale sulla blockchain, "Spheres". Lombardi ha anche fondato Nifty Music, un’etichetta che ha aiutato numerosi musicisti indipendenti a generare oltre 1 milione di euro in vendite musicali. Nella sua brillante carriera internazionale, Milo Lombardi ha affascinato il pubblico con straordinarie performance dal vivo in numerosi club e festival.

C.Sal.