I musei nel Montefeltro rinascono con Mu.Mont

Riqualificare e promuovere. E’ l’obiettivo del progetto Mu.Mont (Musei nei borghi del Montefeltro) che vede protagoniste Pietrarubbia e Macerata Feltria. Un progetto, reso possibile dal Bando per i piccoli comuni turistici promosso dal Ministero del Turismo, che porta nei due borghi un investimento di un 1,5 milioni di euro per progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e a vocazione turistica. Mu.Mont. prevede investimenti nello sviluppo turistico, seguendo strategie di sviluppo locale per un turismo sostenibile e de-stagionalizzato grazie ai protagonisti locali, pubblici e privati. I borghi sono sempre più elemento distintivo del territorio e grazie a questo progetto verranno valorizzati e promossi. Tra gli obiettivi c’è quello di rivitalizzare i piccoli musei dei due borghi storici e di attivare nuovamente strutture ricettive di qualità. Il borgo di Pietrarubbia sarà ideale per lunghe vacanze e come workstation. Qui il castello, ospiterà una struttura ricettiva di pregio “Il Vicariato“ assieme ai musei; quello della ceramica e quello di Arte Contemporanea con sale dedicate ad Arnaldo Pomodoro inaugurato nel 1991 dallo stesso artista. A Macerata Feltria si trovano i Musei Civici tra cui il museo archeologico e un’unicità, il museo della Radio. Così come le chiese di san Francesco e san Silvestro. I musei, da anni chiusi, necessitano di una nuova gestione ora in sviluppo con Mu.Mont che promuove accessibilità e digitalizzazione.