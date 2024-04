I nazisti 80 anni fa uccidevano Dini e Salvalai. La città non dimentica i due partigiani

Era il primo aprile del 1944 quando Giannetto Dini, 17 anni e mezzo, e Ferdinando Salvalai, ventiduenne, furono fucilati nel campo sportivo di Massa Lombarda. Proprio ieri infatti ricorrevano gli ottant’anni dalla morte dei due partigiani, catturati dieci giorni prima nella zona di campagna di Ca’ La Lagia, a dieci chilometri da Urbino, dopo un conflitto a fuoco durato quattro ore contro i nazifascisti.

I due furono portati prima per le vie della città come un trofeo di guerra, poi a Pesaro e successivamente a Forlì. Salvalai dopo le magistrali venne chiamato alle armi come telegrafista. Dini era, come recitano le memorie, un ragazzino più maturo dei coetanei: a cinque anni iniziò le elementari, poi completò le magistrali a diciassette, e subito si iscrisse a filosofia alla nostra Università, per darsi però poco dopo alla macchia inseguito da un ordine di arresto per i suoi propositi liberali, avendo concepito ideali di libertà, giustizia, eguaglianza, pace, antifascismo. Suonava il pianoforte, mentre si procurava armi e aderiva ai gruppi partigiani. Era pienamente consapevole dei rischi della sua decisione, e non rinnegò se stesso di fronte alla proposta di passare ai repubblichini.

I due furono catturati insieme quando il conflitto a fuoco terminò perché i due partigiani finirono le munizioni. Dopo alcuni giorni, i Tedeschi li portarono a Massa Lombarda e decisero di fucilarli nel campo sportivo, 80 anni fa. Di loro rimangono le vie che portano i loro nomi: una corrisponde ai tornanti del Pincio, l’altra in zona caserma dei pompieri. Vi è anche una lapide al bivio di Ca’ La Lagia, che ricorda la loro cattura. Se tanti furono coloro che persero la loro vita nella resistenza, pochi quelli che lo fecero ad una età così giovane: sicuramente figure esemplari e a cui ancora oggi dobbiamo riconoscenza.

m. v.