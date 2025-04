I negozi di cannabis light: "Ci danno i fondi per aprire. Ora vogliono farci chiudere"

L’approvazione del decreto sicurezza che, all’articolo 18, prevede una stretta sulla cosiddetta cannabis light, vietando produzione e vendita delle infiorescenze della canapa, mette in allarme i proprietari dei negozi cittadini che hanno investito nel settore. Una filiera, quella della canapa, che in Italia fattura oltre 500 milioni di euro l’anno e impiega migliaia di persone, soprattutto giovani. Tra questi, Donato Persico, che poco più di otto mesi fa ha rilevato il negozio Zona Ufo di via Passeri e che con una lettera aperta rivolta a cittadini ed istituzioni lancia un appello: "Da commerciante – dice Persico – vorrei soffermarmi su come, partendo da basi antiscientifiche e anacronistiche, il decreto-legge ‘sicurezza’ approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile e firmato l’11 aprile dal presidente della Repubblica, prenda di mira il settore della cannabis light rischiando di affossare una filiera così importante. In questo momento storico, in cui il futuro di noi giovani è oscuro questo decreto si impone come una ghigliottina sulle nostre teste. Sono un piccolo imprenditore nel settore della cannabis light e vi chiedo di pensare agli investimenti e ai milioni di euro che io e i miei colleghi, agricoltori e distributori, versiamo in tasse e contributi. Immaginate di vederli sfumare per un’ideologia antiscientifica, che definisce ‘stupefacente’ un’infiorescenza con nessun effetto psicoattivo. Io credo nelle istituzioni e credo che il diritto alla sicurezza sia fondamentale in qualsiasi società – conclude - ma non credo che giustizia e sicurezza siano lo scopo di un decreto che lede i diritti e minaccia il reddito di migliaia di lavoratori".

Anche Stefano Gambini, titolare di Canapè di via Andrea Costa, si trova nella stessa criticità. Lui, circa otto anni fa, aveva addirittura ricevuto fondi pubblici europei (Fesr) tramite un bando della Regione Marche per l’avvio di questa impresa: "Noi continueremo la nostra attività, come prima e non ci muoviamo di un centimetro – dice –. Possiamo chiamarla disobbedienza civile. Io ho delle fatture di acquisto di dieci giorni fa anche di ottomila euro di merce, che da un giorno all’altro secondo loro sarebbe illegale. Come associazione Canapa Sativa Italia nei giorni scorsi ci siamo riuniti alla Fiera di Bologna: eravamo circa 300 associati e abbiamo deciso che continueremo a lavorare normalmente. Tra gli associati c’è chi intraprenderà cause per danni nei confronti del Governo, tenendo chiusi i loro negozi, altri invece hanno deciso di tenere aperto e come associazione faremo ricordo al Tar, alla Corte Costituzionale e alla Corte Europea per chiudere definitivamente questa storia".